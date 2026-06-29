Više od 180 sudionika i suradnika: U Solinu završeni jubilarni Ljetni dani mladih Downića

Završnom revijom održanom u Hotelu President u Solinu uspješno je završeno jubilarno, peto izdanje projekta "Ljetni dani mladih Downića", višednevnog inkluzivnog programa Humanitarne udruge Adonis namijenjenog djeci i mladima sa sindromom Down te njihovim obiteljima. Ovogodišnji program okupio je sudionike iz deset hrvatskih županija, kao i iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Slovenije, čime su Ljetni dani mladih Downića još jednom potvrdili status prepoznatljivog regionalnog susreta obitelji, stručnjaka, institucija i zajednice.

U provedbi programa sudjelovalo je više od 180 osoba, među kojima su bila djeca i mladi sa sindromom Down, članovi njihovih obitelji i pratnje, organizacijski tim, volonteri, voditelji radionica, stručni suradnici, partneri i pružatelji logističke podrške.

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Sudionici učili, stvarali i istraživali

Tijekom četiri dana održan je bogat i stručno osmišljen program koji je objedinio edukativne, razvojne, kreativne, kulturne i inkluzivne aktivnosti. Cilj programa bio je potaknuti razvoj samostalnosti, socijalnih i komunikacijskih vještina, kreativnog izražavanja te aktivno uključivanje sudionika u zajednicu. Sudionici su, u suradnji s Arheološkim muzejom Split, upoznavali kulturnu i povijesnu baštinu na lokalitetu Salona, dok su kroz radionicu "Posebna emocionalna priča" kreativnim izražavanjem prenosili vlastite emocije i doživljaje.

Radionica je realizirana u suradnji s Obrtničkom školom Split, Obrtničkom školom Požega i Školom za modu i dizajn Zagreb.

Od Salone do Šolte

Program je obuhvatio i suradnju s Prirodoslovnim muzejom Split, kroz koju su sudionici istraživali prirodnu baštinu te upoznavali bogatstvo podzemnog i podmorskog svijeta. Uz to, održane su umjetničke, motoričke i praktične radionice koje su bile usmjerene na razvoj kreativnosti, samopouzdanja i suradnje. Poseban dio ovogodišnjeg izdanja bio je organizirani odlazak na otok Šoltu, gdje su sudionici kroz zajedničke aktivnosti upoznavali prirodne i kulturne ljepote Hrvatske, razvijali socijalne odnose, samostalnost i osjećaj pripadnosti.

Program je dodatno obogaćen sadržajima posvećenima hrvatskoj tradicijskoj baštini, motoričkim vještinama, praktičnim znanjima i kreativnom izražavanju. Završna revija u Hotelu President bila je simboličan završetak četverodnevnog programa, ali i prilika da sudionici pokažu samopouzdanje, osobnost i iskustva stečena tijekom projekta. Okupljenima su se prigodnim riječima obratili župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban i zamjenik gradonačelnika Grada Splita Ivo Bilić, pruživši podršku sudionicima, njihovim obiteljima i daljnjem razvoju uključivih programa u zajednici.

Posebna vrijednost ovogodišnjeg izdanja bila je suradnja obrazovnih ustanova, kulturnih institucija, stručnjaka, umjetnika, volontera i partnera, koji su zajednički oblikovali program prilagođen sudionicima.

Više od 50 volontera sudjelovalo u provedbi

Ovogodišnje izdanje realizirano je uz podršku Zaklade Adris i Hrvatske banke za obnovu i razvitak, kao i uz doprinos dugogodišnjih partnera, donatora i prijatelja Humanitarne udruge Adonis.

Dodatnu podršku pružili su i partneri koji su omogućili smještaj dijelu sudionika, kako bi što veći broj obitelji mogao sudjelovati u programu. Posebnu ulogu u provedbi programa imalo je više od 50 volontera različitih struka, uz organizacijski tim, stručne suradnike i brojne suradnike koji su tijekom sva četiri dana osiguravali kvalitetnu provedbu svih aktivnosti.

"Inkluzija nastaje kroz konkretne prilike"

Humanitarna udruga Adonis uputila je posebnu zahvalnost svim partnerima, suradnicima, voditeljima radionica, volonterima, roditeljima i prijateljima projekta. Posebno priznanje upućeno je organizacijskom timu koji je mjesecima pripremao i koordinirao provedbu projekta – predsjednici Humanitarne udruge Adonis i idejnoj začetnici projekta Ini Barić Požnjak te članicama organizacijskog tima Ivanki Karabatić, Ivani Martinović i Ivani Tijardović.

Peto izdanje Ljetnih dana mladih Downića još je jednom potvrdilo da inkluzija nastaje kroz konkretne prilike, sustavan rad i suradnju zajednice. Djeca i mladi sa sindromom Down, kada im se osigura prostor i podrška, mogu aktivno sudjelovati, razvijati svoje potencijale i graditi svoje mjesto u zajednici u kojoj se različitosti prepoznaju kao vrijednost.