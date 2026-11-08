Više od 160 natjecatelja bilo na 5. Ploče Trailu

U subotu je održan peti Ploče Trail u organizaciji Hrvatskog planinarskog društva Grabovica Ploče. Ova jedinstvena utrka koja spaja more, jezera i planinske predjele okupila je više od 160 natjecatelja, koji su uživali u sportu, prirodi i dobrom društvu, a za razliku od zadnje dvije godine, kiše nije bilo niti na vidiku.

Kao i do sada, bile su dvije utrke: duža ‘7 bunkera’ od 17 kilometara uz 800 metara elevacije, te kraća ‘Višnjica’ duga 7 kilometara s 250 metara elevacije.

17 kilometara velike utrke najbrže je istrčao Kristijan Čalić, s vremenom 1:37:23 te je osvojio poklon bon od 150 eura u Intersportu Hrvatska. Nakon njega u cilj je stigao Duje Džin (1:41:05), a treći se na postolje popeo Tonći Borovac (1:42:29).

- Bilo je lijepo trčati, iako je bilo i manje lijepih dijelova, naročito posljednja uzbrdica, mislio sam da se neću vratiti nazad u jednom komadu, ali dobro je. I pao sam jednom, ali odmah sam se ustao, malo sam ogrebao ruku, ali ništa strašno. Tu je i moj brat blizanac, ali ja sam bio brži. Obavezno se vraćam i dogodine obraniti naslov. Ovo mi je jedna od ljepših trail utrka, raznovrsna je, ni pad me nije pokolebao, pogotovo jer sam tek počeo trčati, iza sebe imam skromnih 1500 kilometara, dok mnoge kolege imaju i 10 000 kilometara - sretno je rekao pobjednik Kristijan iz Zenice.

U ženskoj konkurenciji najbrža je bila Belma Baralija s vremenom 2:08:16, a na utrci su sudjelovala ukupno 54 natjecatelja.

Što se tiče male utrke, najbrži je bio Ante Bulog koji je 7 kilometara do Višnjice i natrag istrčao za 31:24 te je osvojio Intersport poklon bon od 100 eura. Drugi je bio Dario Milin (31:35), a treći Marko Lončar Pendo (31:42).

- Bilo je fenomenalno, uvjeti su bili idealni. Ovo mi je prvi nastup na Ploče Trailu, iako sam se do sada već dva puta prijavljivao, ali bih imao virozu ili nešto pa ne bi mogao doći. Tako da je super osjećaj osvojiti prvo mjesto, a možda iduće godine probam istrčati i veliku utrku - rekao je Ante Bulog koji je došao iz Vrgorca.

Najbrža u ženskoj konkurenciji bila je Laura Čagalj (39:57), a ukupno je u maloj utrci sudjelovalo 109 natjecatelja.

- Super je osjećaj ući u cilj, utrka je bila predivna, jako je brzo prošla. Jako je lijepa priroda, baš je prava staza za trail. Dolazim iz Zagvozda i prvi mi je put da sam na ovoj utrci. Već neko vrijeme idem na treninge i to je sasvim dovoljno, nisam se ništa posebno pripremala, i inače trčim trail. Ako Bog da, dolazim i iduće godine - rekla je Laura, koja ima samo 15 godina.

Da sve bude kako treba potrudili su se i volonteri, njih preko 40, a ove su godina na malu utrku stigli i učenici Srednje škole fra Andrije Kačića Miošića Ploče s profesorima.

Član HPD Grabovice i glavni organizator Traila, Josip Čupić, zadovoljan je utrkama.

- Sve je prošlo u najboljem redu. Vrijeme nas je poslužilo pa su natjecatelji mogli uživati. Iako su naše dvije discipline tehnički zahtjevne, broj i profil trkača dokazuju da se radi o vrlo zanimljivim stazama. Neki trkači su napokon susreli i muflone na stazi, koji su naš zaštitni znak - rekao je Josip te se zahvalio sponzorima Hrvatskoj turističkoj zajednici, TZ grada Ploča, Gradu Ploče kao i HGSS-u i svim volonterima.