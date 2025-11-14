Više od 140 učenika u OŠ Brda zavirilo u svijet robotike, 3D modeliranja i astronomije

U Osnovnoj školi Brda 12. i 13. studenoga održana je dvodnevna manifestacija Dani tehničke kulture 2025. u organizaciji Zajednice tehničke kulture grada Splita, u suradnji s udrugama članicama.

Na sveukupno šest održanih radionica tehničkih aktivnosti sudjelovalo je više od 140 učenika škole domaćina. U sklopu manifestacije održano je nekoliko zanimljivih i poučnih radionica – modelarstva, automodelarstva, modeliranja 3D olovkama, maketarstva i robotike te predavanje iz astronomije i promatranje noćnog neba teleskopom.

Prvoga dana održane su radionice modelarstva i automodelarstva. Radionicu modelarstva vodio je predsjednik ZTK grada Splita i član DPTK Split Martin Olujić, a učenici su izradili modele klupice koristeći Unimate i osnovni ručni alat, pritom usvajajući tehnike obrade materijala. Radionicu automodelarstva proveli su članovi Udruge tehničke kulture STORM Nenad Grgas i Ante Vuković, a učenici su sastavljali automobilske modele i testirali njihova svojstva na improviziranim stazama kako bi razumjeli gibanje i aerodinamiku.

Drugoga dana održana je radionica modeliranja 3D olovkama pod vodstvom Ante Milića, predsjednika Udruge tehničke kulture „Meštri o’ tehnike“. Učenici su izradili trodimenzionalne oblike na temu društvenih mreža, umjetne inteligencije i emotikona te su kroz praktičan rad upoznali način funkcioniranja 3D olovaka i osnove stvaranja prostorne strukture. Osim praktičnog dijela, razgovarali su o važnim temama: digitalni otisak, netiquette i umjetna inteligencija.

Na radionici maketarstva pod vodstvom Ede Moduna, predsjednika Maketarsko-modelarskog kluba „Danijel Vuković“, učenici su izrađivali minijaturne modele te pritom usvajali vještine preciznog rezanja, slaganja i bojanja dijelova. Cilj radionice bio je približiti učenicima maketarstvo kao hobi koji potiče finu motoriku, strpljivost, prostornu vizualizaciju i kreativnost. Kroz makete vojne i tehničke tematike učenici uče i elemente povijesti te razvijaju interes za tehnička područja. Iako je maketarstvo u Hrvatskoj manje zastupljeno nego u industrijski razvijenijim državama, nadamo se da smo ovom radionicom potaknuli učenike da otkriju njegovu edukativnu i zabavnu vrijednost.

Uslijedila je radionica robotike pod vodstvom Joze Pivca, predsjednika Udruge za robotiku „Inovatic“, uz predavače Ivana Stepinca i Ivana Tabaka. Učenici su samostalno sastavili LEGO EV3 robotsko vozilo te ga programirali za samostalnu vožnju, istražujući principe mehanike, elektronike i programskog logičkog razmišljanja. Radili su u suradničkom i timskom duhu, uspješno izvršili sve predviđene robotske zadatke te pokazali velik interes za daljnje sudjelovanje u sličnim radionicama.

Večernji dio programa bio je posvećen astronomiji – predavanje o Sunčevom sustavu i promatranje planeta Saturna teleskopom vodio je astronom-animator Zoran Knez iz Zvjezdanog sela Mosor. Učenici su, uz uvodno predavanje, kroz teleskop imali priliku vidjeti Saturnove prstene. Ovogodišnji Dani tehničke kulture ponovno su pokazali koliko tehničke aktivnosti potiču kreativnost i praktične vještine te kako uspješno povezuju škole, udruge i institucije u zajedničkom promicanju znanja i stvaralaštva.