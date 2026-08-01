Više od 13.000 građana mora zamijeniti osobne do ponedjeljka, kazne dosežu 590 eura

Građani koji imaju osobne iskaznice s trajnim rokom važenja, koje su izdane prije 1. siječnja 2003. godine, moraju ih zamijeniti do ponedjeljka 3. kolovoza.

Više od 13.000 građana u Hrvatskoj morat će zamijeniti svoje osobne iskaznice do ponedjeljka, 3. kolovoza. Razlog je primjena Uredbe Vijeća Europske unije (EU) 2025/1208, prema kojoj osobne iskaznice s trajnim rokom važenja, koje su izdane prije 1. siječnja 2003. godine, više ne zadovoljavaju minimalne sigurnosne standarde zaštite od krivotvorenja, piše tportal.

Građani moraju doći u najbližu policijsku upravu te podnijeti zahtjev za izdavanjem osobne iskaznice. Sa sobom trebaju donijeti staru osobnu iskaznicu i fotografiju dimenzija 3,5 × 4,5 centimetara.

MUP je o ovoj obvezi već ranije poslao pismo upozorenja na adrese građana koji još nisu zamijenili svoje stare osobne iskaznice. Za one koji zbog zdravstvenih razloga ili teške pokretljivosti ne mogu otići u policijsku postaju, organizirat će, u dogovoru s vlasnicima iskaznice ili članovima obitelji, dolazak policijskih službenika na kućnu adresu te preuzimanje zahtjeva i kasnije uručenje osobne iskaznice.

Cijena izrade osobne iskaznice koja sadrži jedan ili dva elektronska certifikata iznosi 13,27 eura, dok je cijena osobne bez certifikata za osobe starije od 70 godina, s trajnim rokom važenja 9,29 eura. Izdavanje osobne iskaznice u roku od 10 dana nakon podnošenja zahtjeva košta 25,88 eura, a u roku od tri radna dana 66,36 eura.

Kazne za one koji do ponedjeljka ne zamijene svoje osobne iskaznice su znatno veće. Naime, za nepodnošenje zahtjeva za izradu nove osobne iskaznice u zakonskom roku, odnosno najkasnije 15 dana od dana isteka važenja prethodne propisana je novčana kazna od 66,36 eura, dok je kazna za potpuno neposjedovanje važećeg dokumenta od 390 do 590 eura.