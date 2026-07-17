Više od 120 ljudi na Večeri astronomije u Imotskom: Djeca zasula stručnjake pitanjima o svemiru

Više od 120 posjetitelja okupilo se u četvrtak navečer na tvrđavi Topana u Imotskom, gdje je održana Večer astronomije u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta Imotski. Događaj je organizirao i vodio ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Ivo Bekavac, u suradnji sa Zvjezdanim selom Mosor.

Središnji dio programa bilo je predavanje jednog od najpoznatijih hrvatskih popularizatora astronomije Ante Radonića, koji je tijekom više od sat vremena govorio o najnovijim spoznajama o svemiru, aktualnim svemirskim misijama i najzanimljivijim astronomskim otkrićima. Njegovo izlaganje privuklo je veliku pozornost okupljenih.

Posebno zanimljiv dio večeri uslijedio je nakon predavanja, kada je publika postavljala brojna pitanja. Najviše znatiželje pokazali su upravo najmlađi posjetitelji, čija su pitanja o svemiru, planetima i istraživanju svemira potvrdila da interes za astronomiju među djecom i mladima ne jenjava.

Nakon predavanja program je nastavljen promatranjem noćnog neba teleskopima. Članovi Zvjezdanog sela Mosor Duje Barić i Luka Jerčić gotovo su sat i pol vodili promatranje te posjetiteljima predstavili neke od najzanimljivijih nebeskih objekata, među kojima kuglasti skup M13, planetarnu maglicu M57, dvojne zvijezde i prepoznatljiva ljetna zviježđa, uz stručna objašnjenja i brojne zanimljivosti.

U organizaciji događaja sudjelovao je i tajnik Zvjezdanog sela Mosor Tomislav Nikolić, koji je bio zadužen za koordinaciju i provedbu programa.

Večer astronomije na Topani još je jednom pokazala kako znanstveno-popularni sadržaji mogu privući velik broj posjetitelja te uspješno spojiti edukaciju, znanost i prirodnu ljepotu jedne od najpoznatijih imotskih znamenitosti.