Više od 1000 djelatnika KBC-a Split na bolovanju, oglasila se ministrica

Ministrica zdravstva Irena Hrstić osvrnula se na velik broj zaposlenika KBC-a Split koji su tijekom lipnja bili na bolovanju. Gostujući u RTL-u Danas rekla je kako je za slučaj doznala iz medija te istaknula da splitska bolnica nije jedina zdravstvena ustanova koja se suočava s takvim problemom.

Prema podacima HZZO-a, tijekom lipnja na bolovanju je bilo ukupno 1027 zaposlenika KBC-a Split, među kojima 420 medicinskih sestara i 177 liječnika, što znači da je izvan radnog procesa bio gotovo svaki četvrti djelatnik bolnice.

Upitana o nagađanjima da dio zdravstvenih djelatnika tijekom ljeta koristi bolovanje kako bi radio u privatnom sektoru ili tijekom turističke sezone, ministrica nije željela iznositi takve tvrdnje.

"Ne bih voljela bez važnih i ciljanih podataka reći da netko koristi bolovanje zbog druge svrhe jer to sigurno nije sukladno Zakonu o radu. Ako je bolovanje, onda znači da je bolovanje zbog bolesti i da se ne može raditi niti jedan drugi posao", poručila je Hrstić.

Podsjetila je kako se sličnim situacijama susretala i dok je obnašala dužnost ravnateljice Opće bolnice Pula.

"Tijekom tih desetak godina, koliko sam bila ravnateljica, znali smo primijetiti da postoje određena razdoblja kada je povećan broj osoba na bolovanju. Prvo i osnovno što se u takvoj situaciji radi jest kontrola bolovanja od strane HZZO-a. HZZO tu stoji na raspolaganju", rekla je.

Dodala je kako je najveći problem organizirati kontrole kada ih istodobno zatraži više zdravstvenih ustanova.

"Činjenica je da, ako u jednom trenutku to mora napraviti više zdravstvenih ustanova, gotovo je nemoguće sve istodobno provesti", zaključila je ministrica.