Više od 100 događanja iza njih, ali još nije gotovo: Trogirsko kulturno ljeto ulazi u veliku završnicu

Nakon bogatog ljeta ispunjenog kazalištem, glazbom, umjetnošću i festivalima, tijekom kojeg je održano više od 100 različitih događanja za sve uzraste i posjetitelje na području grada, 56. Trogirsko kulturno ljeto ulazi u svoju završnu fazu. Do početka listopada Trogirane i njihove goste očekuje još nekoliko programa koji će, svaki na svoj način, zaokružiti ovogodišnje izdanje manifestacije.

Izložba „Dalmatinka: umjetnički zapisi s juga“ – osam pogleda na Dalmaciju

Umjetnički program nastavlja se i u Muzeju grada Trogira, gdje je otvorena izložba – „Dalmatinka: umjetnički zapisi s juga“.

Izložba u središte stavlja stvaralačku snagu žena, a kroz radove osam autorica – Anđelke Balov, Milene Belas, Petre Brkan, Vesne Josipović, Ane Jovanović, Maje Maljković Zelalije, Snježane Mayer i Darije Opačak Škaro – donosi različite umjetničke senzibilitete, iskustva i medije.

Kamen, more, svjetlo, bura, pejzaž, sjećanja i ljudi postaju polazište za umjetničke zapise o jugu, ali i za promišljanje naslijeđa, pripadnosti, snage i stvaralačke energije generacija žena.

Izložba je otvorena u izložbenom prostoru Muzeja grada Trogira i može se razgledati do 30. rujna.

ZAVRŠNICA KULTURNOG LJETA DONOSI JOŠ GLAZBE I DALMATINSKE TRADICIJE

Program 56. Trogirskog kulturnog ljeta nastavlja se kroz rujan i sve do velikog završetka početkom listopada.

Vladimir Garić i gudački kvartet – glazbena večer u Muzeju grada Trogira

15. rujna u 20:30 satiu dvorištu Muzeja grada Trogira održat će se koncert Vladimira Garića i gudačkog kvarteta „Fascination“.

Trogirska publika Vladimira Garića već dobro poznaje kao dalmatinskog tenora velikih glasovnih mogućnosti. Garić je u prethodnim nastupima u Trogiru publiku vodio kroz različite glazbene svjetove – od talijanskih canzona i arija do domaćih i stranih evergreena – potvrđujući prepoznatljiv spoj klasične vokalne interpretacije i repertoara bliskog širokoj publici.

Ovoga puta njegov će glas biti u posebnom dijalogu s gudačkim kvartetom Fascination, a dvorište Muzeja grada Trogira poslužit će kao intimna kulisa za još jednu glazbenu večer u završnici kulturnog ljeta.

„Lipa pisma dalmatinska – bez struje“: večer posvećena dalmatinskoj pjesmi

U subotu, 19. rujna u 20:00 sati, u Parku Malarija održat će se koncert „Lipa pisma dalmatinska – bez struje“, u izvedbi HPD-a „Petar Berislavić“.

Dalmatinska pjesma ovoga će puta biti predstavljena u svom najiskrenijem, akustičnom izdanju – bez električnih instrumenata i pojačala. Bit će to večer posvećena tradiciji, emociji i zvuku Dalmacije, u ambijentu Parka Malarija.

Koncert donosi upravo ono što dalmatinska pjesma najbolje čuva – neposrednost, zajedništvo i emociju koja se prenosi iz generacije u generaciju.

BRADATA FEŠTA – TROGIR DOMAĆIN VELIKE HUMANITARNE VEČERI

Veliki humanitarni koncert „Bradata fešta“ održat će se u Kuli Kamerlengo, 24.rujna s početkom u 19 sati.

Iako nije dio službenog programa Trogirskog kulturnog ljeta, Bradata fešta važan je događaj za grad i širu zajednicu, a ove godine ima posebno snažnu humanitarnu poruku.

U godini kada Bradata aukcija obilježava deset godina djelovanja, cilj ovogodišnje fešte je prikupljanje sredstava za nabavu magnetske rezonance za bolnicu u Splitu. Prema organizatorima, jedan takav uređaj u deset godina može omogućiti oko 50.000 pregleda, zbog čega svaka kupljena ulaznica predstavlja konkretan doprinos ostvarenju ovog cilja.

Na pozornici Kule Kamerlengo izmijenit će se čak deset izvođača: Jole, Mjesni odbor, Trogirski kanti, Klapa Trogir, Đoni Gitara, Klapa Partenca, Boris Oštrić, Ivan Ive Županović, Mira Oštrić i Roko Sedlar, dok će program voditi Edita Lučić Jelić.

Posjetitelje, osim glazbe i plesa, očekuju i tradicionalne „teće“ koje će pripremiti volonteri s područja Čiova, Trogira i Slatina.

Bradata aukcija već deset godina kroz različite humanitarne akcije okuplja građane oko važnih zdravstvenih ciljeva i podsjeća na važnost prevencije i pravodobnog otkrivanja malignih bolesti. Ovogodišnja fešta tako spaja ono po čemu je Trogir poznat – glazbu, druženje, zajedništvo i dalmatinsku atmosferu – s konkretnim humanitarnim ciljem. Ulaznice možete kupiti na sustavu CoreEvent .

BOKUN FESTIVALA NA PUTU OKO SVIJETA

Početak listopada održat će se „Bokun festivala na putu oko svijeta“, projekta koji spaja filmsku, glazbenu i izvedbenu umjetnost te publici donosi drugačiji pogled na filmsku baštinu i umjetnost.

Festival je posljednjih godina postao prepoznatljiv dio trogirskog kulturnog programa, a ovogodišnje izdanje već je tijekom ljeta gostovalo i na Drveniku Velikom, gdje je donijelo atmosferu starog Hollywooda pod zvjezdanim nebom. Projekt Udruge „Gozba“ kroz nijemi film i druge umjetničke forme otvara nove dimenzije filmske i glazbene umjetnosti. Događaj će se održati 3. listopada u 19:30 sati u Travarici.

Od kazališta do glazbe, od suvremene umjetnosti do tradicijske pjesme, od mode do humanitarnog zajedništva – ovogodišnje 56.Trogirsko kulturno ljeto donijelo je više od 100 različitih kulturnih i društvenih događanja za sve uzraste i posjetitelje na području grada. Raznovrstan program ispunio je trogirske trgove, ulice i povijesne prostore te još jednom potvrdio da Trogir ostaje grad živog kulturnog ritma, otvoren različitim umjetničkim izričajima i publici svih generacija.