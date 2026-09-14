Više od 100 događanja iza njih, ali još nije gotovo: Trogirsko kulturno ljeto ulazi u veliku završnicu

Nakon bogatog ljeta ispunjenog kazalištem, glazbom, umjetnošću i festivalima, tijekom kojeg je održano više od 100 različitih događanja za sve uzraste i posjetitelje na području grada, 56. Trogirsko kulturno ljeto ulazi u svoju završnu fazu. Do početka listopada Trogirane i njihove goste očekuje još nekoliko programa koji će, svaki na svoj način, zaokružiti ovogodišnje izdanje manifestacije.
Izložba „Dalmatinka: umjetnički zapisi s juga“ – osam pogleda na Dalmaciju
Umjetnički program nastavlja se i u Muzeju grada Trogira, gdje je otvorena izložba – „Dalmatinka: umjetnički zapisi s juga“.
Izložba u središte stavlja stvaralačku snagu žena, a kroz radove osam autorica – Anđelke Balov, Milene Belas, Petre Brkan, Vesne Josipović, Ane Jovanović, Maje Maljković Zelalije, Snježane Mayer i Darije Opačak Škaro – donosi različite umjetničke senzibilitete, iskustva i medije.
Kamen, more, svjetlo, bura, pejzaž, sjećanja i ljudi postaju polazište za umjetničke zapise o jugu, ali i za promišljanje naslijeđa, pripadnosti, snage i stvaralačke energije generacija žena.
Izložba je otvorena u izložbenom prostoru Muzeja grada Trogira i može se razgledati do 30. rujna.
ZAVRŠNICA KULTURNOG LJETA DONOSI JOŠ GLAZBE I DALMATINSKE TRADICIJE
Program 56. Trogirskog kulturnog ljeta nastavlja se kroz rujan i sve do velikog završetka početkom listopada.
Vladimir Garić i gudački kvartet – glazbena večer u Muzeju grada Trogira
15. rujna u 20:30 satiu dvorištu Muzeja grada Trogira održat će se koncert Vladimira Garića i gudačkog kvarteta „Fascination“.
Trogirska publika Vladimira Garića već dobro poznaje kao dalmatinskog tenora velikih glasovnih mogućnosti. Garić je u prethodnim nastupima u Trogiru publiku vodio kroz različite glazbene svjetove – od talijanskih canzona i arija do domaćih i stranih evergreena – potvrđujući prepoznatljiv spoj klasične vokalne interpretacije i repertoara bliskog širokoj publici.
Ovoga puta njegov će glas biti u posebnom dijalogu s gudačkim kvartetom Fascination, a dvorište Muzeja grada Trogira poslužit će kao intimna kulisa za još jednu glazbenu večer u završnici kulturnog ljeta.
„Lipa pisma dalmatinska – bez struje“: večer posvećena dalmatinskoj pjesmi
U subotu, 19. rujna u 20:00 sati, u Parku Malarija održat će se koncert „Lipa pisma dalmatinska – bez struje“, u izvedbi HPD-a „Petar Berislavić“.
Dalmatinska pjesma ovoga će puta biti predstavljena u svom najiskrenijem, akustičnom izdanju – bez električnih instrumenata i pojačala. Bit će to večer posvećena tradiciji, emociji i zvuku Dalmacije, u ambijentu Parka Malarija.
Koncert donosi upravo ono što dalmatinska pjesma najbolje čuva – neposrednost, zajedništvo i emociju koja se prenosi iz generacije u generaciju.
BRADATA FEŠTA – TROGIR DOMAĆIN VELIKE HUMANITARNE VEČERI
Veliki humanitarni koncert „Bradata fešta“ održat će se u Kuli Kamerlengo, 24.rujna s početkom u 19 sati.
Iako nije dio službenog programa Trogirskog kulturnog ljeta, Bradata fešta važan je događaj za grad i širu zajednicu, a ove godine ima posebno snažnu humanitarnu poruku.
U godini kada Bradata aukcija obilježava deset godina djelovanja, cilj ovogodišnje fešte je prikupljanje sredstava za nabavu magnetske rezonance za bolnicu u Splitu. Prema organizatorima, jedan takav uređaj u deset godina može omogućiti oko 50.000 pregleda, zbog čega svaka kupljena ulaznica predstavlja konkretan doprinos ostvarenju ovog cilja.
Na pozornici Kule Kamerlengo izmijenit će se čak deset izvođača: Jole, Mjesni odbor, Trogirski kanti, Klapa Trogir, Đoni Gitara, Klapa Partenca, Boris Oštrić, Ivan Ive Županović, Mira Oštrić i Roko Sedlar, dok će program voditi Edita Lučić Jelić.
Posjetitelje, osim glazbe i plesa, očekuju i tradicionalne „teće“ koje će pripremiti volonteri s područja Čiova, Trogira i Slatina.
Bradata aukcija već deset godina kroz različite humanitarne akcije okuplja građane oko važnih zdravstvenih ciljeva i podsjeća na važnost prevencije i pravodobnog otkrivanja malignih bolesti. Ovogodišnja fešta tako spaja ono po čemu je Trogir poznat – glazbu, druženje, zajedništvo i dalmatinsku atmosferu – s konkretnim humanitarnim ciljem. Ulaznice možete kupiti na sustavu CoreEvent.
BOKUN FESTIVALA NA PUTU OKO SVIJETA
Početak listopada održat će se „Bokun festivala na putu oko svijeta“, projekta koji spaja filmsku, glazbenu i izvedbenu umjetnost te publici donosi drugačiji pogled na filmsku baštinu i umjetnost.
Festival je posljednjih godina postao prepoznatljiv dio trogirskog kulturnog programa, a ovogodišnje izdanje već je tijekom ljeta gostovalo i na Drveniku Velikom, gdje je donijelo atmosferu starog Hollywooda pod zvjezdanim nebom. Projekt Udruge „Gozba“ kroz nijemi film i druge umjetničke forme otvara nove dimenzije filmske i glazbene umjetnosti. Događaj će se održati 3. listopada u 19:30 sati u Travarici.
Od kazališta do glazbe, od suvremene umjetnosti do tradicijske pjesme, od mode do humanitarnog zajedništva – ovogodišnje 56.Trogirsko kulturno ljeto donijelo je više od 100 različitih kulturnih i društvenih događanja za sve uzraste i posjetitelje na području grada. Raznovrstan program ispunio je trogirske trgove, ulice i povijesne prostore te još jednom potvrdio da Trogir ostaje grad živog kulturnog ritma, otvoren različitim umjetničkim izričajima i publici svih generacija.