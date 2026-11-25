Nakon godina iščekivanja i brojnih najava, Kaštelani bi uskoro mogli dobiti prvi restoran popularnog svjetskog lanca brze prehrane McDonald's. Izgradnja novog objekta u Kaštel Sućurcu ulazi u završnu fazu, a prema neslužbenim informacijama, otvorenje restorana očekuje se do kraja ove godine.

Novi McDonald's gradi se na atraktivnoj lokaciji sjeverno od trgovačkog centra Stop Shop, u neposrednoj blizini raskrižja s Cestom Ivana Pavla II., odnosno kaštelanskom magistralom. Riječ je o prometno frekventnom području kojim svakodnevno prolazi velik broj stanovnika Kaštela, ali i vozača koji putuju prema Splitu i Trogiru.

Radovi na objektu započeli su sredinom kolovoza, a posljednjih tjedana gradilište je sve bliže završetku. Budući restoran već poprima svoje konačne obrise, što je dodatno potaknulo interes javnosti i rasprave na društvenim mrežama. Dok jedni pozdravljaju dolazak poznatog lanca i novu gastronomsku ponudu, drugi su prema projektu nešto kritičniji, što pokazuje da McDonald's u Kaštelima zasigurno neće proći nezapaženo.

Građevinsku dozvolu izdao je Grad Kaštela, a investitor projekta je tvrtka Globalna hrana d.o.o. iz Zagreba, nositelj franšize McDonald'sa za Hrvatsku. Glavni izvođač radova je splitska tvrtka Sanit-Gradnja d.o.o., dok stručni nadzor obavlja zagrebačka tvrtka Scalar d.o.o.

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Restoran s terasom i McDriveom

Jedna od najvećih posebnosti novog objekta bit će usluga McDrive, koja će vozačima omogućiti naručivanje i preuzimanje hrane bez izlaska iz automobila. Upravo bi ta mogućnost mogla biti posebno zanimljiva s obzirom na lokaciju uz jednu od najprometnijih gradskih prometnica.

Prema projektnom rješenju, restoran će biti prizemni objekt ukupne površine oko 540 četvornih metara. Uz njega je predviđena nadstrešnica površine 150 četvornih metara, kao i prostrana vanjska terasa od približno 350 četvornih metara.

Novi ugostiteljski objekt moći će istodobno primiti oko 120 gostiju, računajući unutarnji prostor i terasu. Time će, osim ponude za vozače koji će koristiti McDrive, restoran imati i dovoljno prostora za obitelji, društva i sve one koji žele predahnuti i pojesti nešto tijekom dana.

Projekt na koji se čekalo godinama

Dolazak McDonald'sa u Kaštela nije novost o kojoj se počelo govoriti tek s početkom građevinskih radova. Priča o realizaciji ovog projekta traje još od 2022. godine, kada je izdana prva lokacijska dozvola. Nakon višegodišnjeg administrativnog procesa, građevinska dozvola izdana je u ožujku ove godine, a nekoliko mjeseci poslije započela je i izgradnja objekta.

Sada, kada je restoran već poprimio svoje prepoznatljive obrise, čini se da je realizacija projekta napokon pri kraju. Ako se najavljeni rokovi ostvare, Kaštelani bi već u posljednjim tjednima ove godine mogli dobiti prvi McDonald's u svom gradu. Podsjećamo, u sklopu radova na izgradnji objekta u tijeku je posebna regulacija prometa, semaforizacija, koja je započela 9. studenog u Ulici satnije Putalj sa cestom DC8, a očekivano trajanje radova je 30 dana.

Nova ponuda, ali i nova prometna lokacija

Dolazak poznatog lanca brze prehrane zasigurno će obogatiti ugostiteljsku ponudu Kaštela, osobito za one koji su do sada zbog McDonald'sa morali putovati u susjedne gradove. Osim stanovnicima, restoran bi mogao biti zanimljiv i brojnim gostima, turistima te vozačima koji svakodnevno prolaze kaštelanskom magistralom.

Hoće li novi restoran opravdati očekivanja i postati jedno od omiljenih mjesta za brzi obrok, pokazat će prvi mjeseci njegova rada. Jedno je sigurno – nakon godina čekanja, Kaštela su nadomak dobivanja prvog McDonald'sa, a preostaje još vidjeti hoće li vrata otvoriti upravo do kraja ove godine.