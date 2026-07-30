Višanin (48) urinirao po terasi pred gostima, vikao i galamio pa završio u zatvoru

Policijski službenici Policijske postaje Vis odmah su poduzeli mjere nakon zaprimljene dojave o narušavanju javnog reda i mira koje se dogodilo u večernjim satima 27. srpnja 2026. godine na terasi ugostiteljskog objekta u Visu.

Provedenim postupanjem utvrđeno je kako je 48-godišnjak, u vidno alkoholiziranom stanju, vikom i galamom uznemiravao goste i djelatnike ugostiteljskog objekta. Nakon toga je pred prisutnim osobama u više navrata urinirao u more, po platformi terase te u blizini stolova.

Unatoč upozorenjima djelatnika i zahtjevu da napusti objekt, nastavio je s neprimjerenim ponašanjem, vikom i galamom, nakon čega se udaljio s mjesta događaja.

Ubrzo su policijski službenici zaprimili i dojave kako isti muškarac iz obiteljske kuće, kroz otvorene prozore, glasno viče i galami te na taj način uznemirava susjede i prolaznike. Policijski službenici izašli su na teren, uhitili ga i priveli nadležnom sudu.

Sud je 48-godišnjaku odredio zadržavanje u trajanju od 15 dana, nakon čega je predan u zatvor.

Inače, riječ je o osobi koja je do sada čak 18 puta pravomoćno kažnjavana zbog narušavanja javnog reda i mira. Policija je sudu predložila određivanje zadržavanja, izricanje kazne zatvora te određivanje obveznog liječenja od ovisnosti.