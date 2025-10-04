Vis u borbi za vodu i vlastite račune: "Ne pristajemo na blokade i nametnute reforme iz Zagreba"

Na Visu se nastavlja borba oko vodoopskrbe. Nakon višemjesečnih prosvjeda, računi Viškog vodovoda završili su u blokadi – pa su u pitanje došle i plaće radnika. Iako su danas odblokirani, sudbina Viškog vodovoda i dalje je upitna.

Vis i dalje vodi borbu za svoju vodu, a posljednjih dana i za vlastite račune – koji su punih šest dana bili u blokadi, piše N1.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Stipe Vojković, direktor Vodovoda Vis izjavio je: "Protuzakonitim činom blokade u režiji direktora Anibalovića već je napravljena šteta društvu. 6 dana nismo bili u stanju pristupiti našem računu. Nismo mogli podmiriti dnevne račune, ni gorivo."

U pitanje su došle i plaće za dvadesetak radnika Viškog vodovoda. Vojković ističe da već danima traže očitovanje od Erste banke.

Vojković komentira: "Imamo informaciju kako je direktor bračkog vodovoda istu ovakvu stvar htio napraviti i u drugim bankama gdje imaju otvorene račune i drugi objekti koji su dio ovog prisilnog pripajanja, ali to mu nije uspjelo. Zašto mu je to uspjelo u ERSTE, ja ne znam."

Prozvani direktor odbacio optužbe

Kasnije ipak stižu bolje vijesti – računi su odblokirani, a novac za tekuće obveze, gorivo i plaće ponovno je u opticaju. Prozvani Anibalović optužbe odbacuje:

"Eventualne mjere blokade provode isključivo banke i sudovi temeljem pravomoćnih rješenja u skladu s propisima. Ako je do blokade došlo, riječ je o postupku koji proizlazi vjerojatno iz zakonskih okvira naplate nekakvih potraživanja, a ne o jednostranoj odluci Vodovoda Brač. Takva informacija je jedina pravovaljana, i molio bih da se ta informacija provjeri s direktorom Vodovoda Vis, koji jedini može doći do te informacije radi GDPR-a."

"Razumijemo zabrinutost stanovnika Visa i da osjećaju kako bi povijesna ulaganja i samodostatnost otoka trebali biti vrednovani. Spremni smo razgovarati o svim argumentima i zajednički razmotriti načine kako u okvirima zakona da se pronađe model koji će biti pravedan i za Vis i za ostale otoke."

Komentar saborskog zastupnika

Trakavica oko viškog vodovoda traje već mjesecima. Za SDP-ova saborskog zastupnika Arsena Bauka, odgovornost nije na otočanima, nego na onima koji su reformu zakuhali u Zagrebu, piše N1.

Bauk je rekao: "Krenuli su u pritiske na lokalne čelnike da prihvate nove udjele i to na način koji liči na trgovinu utjecajem. Prema tome oni koji ovu situaciju trebaju riješit ne nalaze se na Visu ili Braču, već u Zagrebu. Neka ministarstvo provede svoju uredbu i svoja rješenja, ili neka ih izmijeni. Al' na ovu vrstu antagoniziranja ne mogu pristati. Niti su to otočani zakuhali, pa ne trebaju onda ni rješavati."

Što kaže Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije?

Ministrica Marija Vučković prije nekoliko dana nije primila Višane kada su u Zagreb donijeli peticiju s dvije tisuće potpisa. Sada poručuje da reformu nije moguće zaustaviti i poziva na solidarnost:

"Mislim da je potrebno pokazati malo više solidarnosti, za upravljačka prava. Mislim da to naši osnivači mogu i moraju učiniti. No ne smijemo ugroziti ovu reformu s obzirom na trud koji je učinjen i korake koji su napravljeni. S obzirom da sve ostale očekuje jednak tretman."

Unatoč svemu "Visačka trojka“ – čelnici Visa, Komiže i viškog vodovoda – poručuje da neće odustati. Tvrde da je nedavni upliv u financije njihova poduzeća bio nezakonit, zbog čega će pravorijek tražiti na sudu.