Virus Zapadnog Nila širi se Europom: Rekordan broj slučajeva

Europa se suočava s najintenzivnijom sezonom Virusa Zapadnog Nila do sada, koji se širi na nove dijelove kontinenta, upozorio je u četvrtak Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC).

Podaci od 7. listopada pokazuju da su zemlje Europske unije ove godine prijavile 1715 lokalno stečenih zaraza virusom među ljudima, što je najviše slučajeva ikad zabilježeno. Osim toga, prijavljeno je i 130 smrti od virusa Zapadnog Nila.

"Nedavna otkrića zaraze među ljudima i kod životinjama u Belgiji i Nizozemskoj pokazuju da virus cirkulira dalje na sjever, a taj će se trend, prema očekivanjima, nastaviti u nadolazećim godinama", kazali su iz ECDC-a.

Nizozemska je ove godine prijavila 59 slučajeva zaraze kod ljudi, a Belgija 15. Prve su to lokalno zabilježene infekcije ikad zabilježene u toj zemlji, prenosi Euronews.

Italija je najpogođenija sa 748 prijavljenih slučajeva, Grčka slijedi sa 445, a Francuska 144 slučaja.

Kako se zaštititi?

"Virus Zapadnog Nila pokazuje zašto je međusektorski pristup važan", kazala je viša stručnjakinja u ECDC-u Céline Gossner. "Virus cirkulira među komarcima i pticama te može uzrokovati zarazu kod ljudi i konja, što znači da ni jedan sektor samostalno ne može riješiti taj rizik", napomenula je.

Iako broj slučajeva raste diljem kontinenta, ozbiljnost simptoma se ne mijenja. ECDC je primijetio da broj smrtnih slučajeva, onih koji su završili u bolnici ili su razvili neurološke simptome, isti kao u prethodnom desetljeću.

No, s obzirom na to da se virus širi Europom i predstavlja sve veću opasnost za ljude, ECDC je apelirao na bolju pripremljenost. "Pojava virusa Zapadnog Nila varira iz godine u godinu i teško ju je predvidjeti, ali ono što možemo je osigurati da smo spremni", kazao je voditelj odjela u ECDC-u Ole Heuer.

"Rano otkrivanje, veća osviještenost i učinkovita kontrola komaraca mogu nam pomoći u smanjenju utjecaja virusa dok se širi u novim područjima", zaključio je.

Za ovu bolest ne postoji cjepivo, a liječenje se svodi na tretiranje simptoma bolesti te pružanja njege u bolnici u teškim slučajevima.

Korištenje sredstava protiv komaraca, široka duga odjeća i mrežice za prozore mogu smanjiti rizik za ljude u pogođenim područjima. Zaštita je posebno važna za starije osobe i imunokompromitirane osobe koje imaju veći rizik da razviju teže simptome, piše Net.hr.