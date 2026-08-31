Virus Zapadnog Nila potvrđen u metropoli: Kreće hitna akcija protiv komaraca, evo kako se zaštiti

Nakon što je u uginulim vranama na području Zagreba pronađen virus Zapadnog Nila, Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" naložio je hitno provođenje protuepidemijskih mjera suzbijanja komaraca.

Mjere su propisane u petak, 28. kolovoza, za sva područja na kojima su pronađene uginule vrane pozitivne na virus. Osim redovitih aktivnosti, na širem području pronalaska zaraženih ptica provodit će se uništavanje razvojnih oblika komaraca u vodama i svim potencijalnim leglima te suzbijanje odraslih, letećih komaracam javlja Večernji list.

Zavod je, u koordinaciji s Gradom Zagrebom, privatnim tvrtkama koje imaju ugovor za provođenje mjera suzbijanja komaraca uputio detaljne zahtjeve za žurnu provedbu.

Iz "Štampara" pritom podsjećaju da većina osoba zaraženih virusom Zapadnog Nila nema simptome bolesti. Prema njihovim podacima, jedna od pet zaraženih osoba razvija temperaturu praćenu glavoboljom te bolovima u tijelu i mišićima, dok jedan posto razvija tešku neurološku sliku bolesti koja zahtijeva intenzivno liječenje. Virus najčešće prenosi komarac vrste Culex pipiens.

Građanima se zato preporučuje da uklone potencijalna legla komaraca u dvorištima i vrtovima, odnosno vodu u kojoj se oni mogu razvijati. Za osobnu zaštitu Zavod preporučuje repelente, a među djelotvornim aktivnim tvarima navodi DEET i icaridin.

Važno je pritom pridržavati se uputa za njihovo korištenje. Pri boravku na područjima s velikim brojem komaraca preporučuje se i nošenje svijetle odjeće dugih rukava i dugih hlača. Prozore i vrata može se dodatno zaštititi mrežama protiv kukaca, a mreže se mogu postaviti i iznad kreveta i dječjih kolica.

Iz Zavoda naglašavaju kako je u borbi protiv komaraca važan doprinos svakog pojedinca te pozivaju građane da redovito uklanjaju stajaću vodu iz svojih dvorišta i vrtova.