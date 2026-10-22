Virus koji je dosad pogađao životinje prvi put zarazio čovjeka. Pacijent je preminuo

Virus Shamonda, koji se prenosi ubodom sitnih mušica, dosad je uglavnom pogađao životinje, osobito goveda. Prvi je put otkriven u Nigeriji sredinom 1960-ih, a sporadično je zabilježen i kod životinja u Africi i Japanu. Tijekom ove godine proširio se i u nekoliko europskih zemalja.

Francuske vlasti objavile su da je zasad vodeća pretpostavka da se pacijent zarazio u istočnom dijelu zemlje, gdje je virus među životinjama cirkulirao tijekom proljeća i ljeta 2026. godine, prenosi N1.

Virus se dosad smatrao nečim što se ne prenosi na ljude, navela je francuska vlada.