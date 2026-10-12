VIRTUS - ZADAR 56-87: Pobjeda Zadra u domaćoj lig

Košarkaši Virtusa i Zadra danas su s početkom od 18 sati igrali utakmicu 3. kola SuperSport Premijer lige, a slavio je Zadar rezultatom 56:87 koji je bio rezultatski bolji u svim četvrtinama (10:27, 12:21, 18:21, 16:18).

Najučinkovitiji igrač Zadra bio je Mirčeta s 20 poena, 3 skoka, 3 asistencije, 2 ukradene lopte i 1 blokom, a potom Buljević s 14 poena. 6 skokova i 1 asistencijom; Šare s 11 poena, 3 skoka, 2 asistencije, 1 ukradenom loptom i 1 blokom; Klarica s 10 poena, 2 skoka, 7 asistencija i 2 ukradene lopte; Vučić sa 7 poena, 2 skoka, 3 asistencije i 1 ukradenom loptom; Bičić sa 6 poena, 5 skokova, 2 asistencije i 1 ukradenom loptom; Mihailović sa 6 poena i 1 skokom; Ogden Jr. s 4 poena, 9 skokova, 1 asistencijom i 1 blokom; Drežnjak s 4 poena, 5 skokova i 1 asistencijom; Williams s 3 poena i 1 asistencijom; Vraneš 2 poena i 1 skokom te Ramljak.

Zadar će iduću utakmicu odigrati 16. listopada protiv Vienne u sklopu 4. kola AdmiralBet ABA lige u skupini B.