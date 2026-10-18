VIRTUS - ALKAR 83-78: Poraz Alkara na gostovanju

Košarkaši Virtusa i Alkara danas su od 19 sati igrali utakmicu 4. kola SuperSport Premijer lige, a slavio je Virtus rezultatom 83:78 koji je ujedno bio bolji u posljednje tri četvrtine 28:26, 17:16, 18:15), dok je prvoj bio bolji Alkar (20:21).

Najučinkovitiji je igrač Alkara bio Burden s double-double učinkom od 15 poena, 2 skoka i 11 asistencija; a potom Brzović s double-double učinkom od 14 poena, 11 skokova, 1 asistencijom, 1 ukradenom loptom i 2 bloka; Marčinković sa 17 poena, 4 skoka, 1 asistencijom, 2 ukradene lopte i 2 bloka; Granić s 12 poena, 7 skokova i 1 ukradenom loptom; Jukić s 9 poena, 5 skokova i 1 asistencijom; Šiško s 5 poena, 2 skoka, 4 asistencije i 1 blokom; Harding s 2 poena, 4 skoka i 1 ukradenom loptom; Garac s 2 poena, 1 skokom i 2 asistencije; Jurela s 2 poena; Domazet s 2 skoka te Klepo i Pavela.

Alkar će iduću utakmicu odigrati protiv Splita 23. listopada u Sinju u sklopu 5. kola SuperSport HNL-a.

