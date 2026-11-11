Vinska priča koja povezuje Hrvatsku i svijet: Zinfest ponovno okupio ljubitelje Crljenka

Kaštela su i ove godine središte vinske i gastronomske priče zahvaljujući Zinfestu, festivalu koji u Marinu Kaštela donosi bogatstvo domaćih vina, okusa i tradicije. Šesto izdanje festivala tijekom dva dana okupit će kaštelanske vinare, ali i brojne vinare i izlagače iz svih krajeva Hrvatske, pružajući posjetiteljima priliku da upoznaju raznolikost hrvatske vinske scene.

Program će se odvijati na nekoliko pozornica, a uz predstavljanje vina i vinara, poseban prostor bit će posvećen učenicima i profesorima ugostiteljskih škola, koji će svojim znanjem i kreativnošću dodatno obogatiti festivalsku priču. Uz vrhunska vina, posjetitelje očekuje i bogata gastronomska ponuda s potpisom, a tijekom cijelog festivala moći će uživati u degustacijama i otkrivanju novih vinskih favorita.

Zinfest tako još jednom potvrđuje kako Kaštela imaju što ponuditi na vinskoj karti Hrvatske, spajajući lokalnu tradiciju, eno-gastronomiju, znanje i druženje u jedinstvenu festivalsku atmosferu. Na današnjem otvorenju manifestacije sudjelovao je dožupan Stipe Čogelja, Srećko Radnić iz klastera Zora, dogradonačelnik Splita Ivo Bilić, Grgica Benutić pročelnik UO za komunalne poslove Grada Kaštela koji su istaknuli važnost ovakvih manifestacija za promociju Kaštela, a ujedno i cijele Hrvatske.

Čogelja: ''Riječ je o strateški važnoj manifestaciji za Splitsko-dalmatinsku županiju''

''Ovo je šesti Zinfest po redu i svih šest godina imao sam čast sudjelovati u ovoj manifestaciji zajedno s izlagačima i organizatorima. Riječ je o strateški važnoj manifestaciji za Splitsko-dalmatinsku županiju jer promovira jedan od najvećih svjetskih vinskih brendova – zinfandel, odnosno naš Crljenak. Ovdje imamo priliku kušati Crljenke iz različitih europskih zemalja, ali i upoznati se s američkim Zinfandelom. U tome sudjelujemo zajedno s Turističko-ugostiteljskom školom, njezinim ravnateljem Ivom Bilićem, organizatorima i klasterom Zora, uz gospodina Srećka Radnića, koji organizira kušanja Zinfandela.

Smatram da je manifestacija tijekom ovih šest godina itekako sazrela. Najvažnije je što je stvorila kritičnu masu, odnosno zajednicu ljudi iz znanstvenog sektora, javne uprave i gospodarstva. Kada se svi okupimo, možemo Crljenak i Zinfandel u Hrvatskoj podići na višu razinu, što nam je i glavni cilj. Pritom je iznimno važna podrška Grada Kaštela, koja je neizostavna u organizaciji i razvoju ove manifestacije'', pojasnio je Čogelja.

Radnić: ''Očekuje nas kušanje više od 30 Crljenaka''

„Ove nas godine očekuje kušanje više od 30 crljenaka koje su na festival donijeli izlagači, a zajedno sa ZINEX-om posjetitelji će imati priliku kušati više od 50 različitih vina.

Posebno je zanimljivo što se Crljenak u Hrvatskoj može pronaći od Savudrije do Konavala. Ove ćemo godine kušati i vino iz vinarije Monte Rosso, čiji je vinograd u Istri, a predstavit ćemo i vina iz drugih hrvatskih vinogradarskih područja.

Kušanja ćemo organizirati u sklopu ZINEX-a, odnosno Zinfandel ekskluzive, našeg novog programa. Po uzoru na američki ZINEX odlučili smo organizirati kušanje europskih vina proizvedenih od sorte infandel, odnosno crljenak. Ove godine program se održava u suradnji s ugostiteljskom školom u Splitu, u njihovim prostorima'', pojasnio je Radnić te nadodao :

''Želim posebno zahvaliti vinarima koji se trude i svake godine proizvode sve kvalitetnija vina. Veseli nas što se Crljenak sve više afirmira među hrvatskim vinarima. Svi znamo za poznate pelješke vinare i njihove brendove, poput Dingača, no važno je istaknuti da su i oni počeli saditi i proizvoditi crljenak. Na Pelješcu se već sade novi nasadi ove sorte.

To pokazuje da crljenak postaje nezaobilazna sorta za hrvatske vinare. Kada nam dođu strani gosti, često pitaju imaju li priliku kušati Zinfandel. Ako im kažemo da ga nemamo, propuštamo priliku predstaviti im našu autohtonu sortu i njezinu priču. Zato je važno da ga naši vinari sve više uključuju u svoju ponudu. Možemo reći da je Crljenak postao svojevrstan 'must-have' za hrvatske proizvođače vina'', zaključio je Radnić.

Benutić: ''Zinfandel je kaštelanski brend ''

„Kaštela se mogu pohvaliti brojnim brendovima, a jedan od njih svakako je zinfandel. On je dio naše tradicije i osobno mi je posebno drago što je postao jedan od naših prepoznatljivih aduta. Zinfest kao manifestacija povezuje vinogradarsku i vinarsku tradiciju Kaštela s domaćom gastronomijom. Lijepo je biti dio ovakvog događanja i drago mi je što se ponovno održava uz velik broj posjetitelja, u dobroj atmosferi i uz druženje koje pridonosi promociji grada. Grad Kaštela će uvijek biti uz organizatore Zinfesta i podupirati nastojanja da se očuva i promovira tradicija Kaštela, osobito ona povezana s vinogradarstvom i turizmom'', istaknuo je Benutić.

Turističko-ugostiteljska škola dio je ovogodišnje manifestacije, a njen ravnatelj ističe važnost sljubljivanja hrane i vina.

Bilić: ''Kaštela kontinuirano promoviraju gastronomsku baštinu''

„Vino i hrana oduvijek idu zajedno i njihovo je povezivanje sasvim prirodno. Posebno me veseli što se u Kaštelima kontinuirano vraćamo vlastitoj tradiciji. Ova manifestacija s jedne strane predstavlja vina, a s druge čuva i promovira gastronomsku baštinu.

Mislim da bismo češće trebali osvještavati bogatstvo koje imamo i predstavljati ga našim gostima. To je u skladu sa smjerom u kojem trebamo razvijati turističku i kulturnu ponudu te politike usmjerene prema stranim posjetiteljima. Važno je i vrijeme održavanja manifestacije jer upravo u ovom razdoblju možemo privući strane goste koji će u Kaštelima imati što vidjeti, kušati i doživjeti, a pritom će ostvariti i dodatna noćenja. Zinfest je zato važan ne samo za promociju vina i gastronomije nego i za razvoj turističke ponude grada'', kazao je Bilić.

Festival je otvoren za sve posjetitelje koji vole dobru vinsku kapljicu, a ulaz na manifestaciju je besplatan.