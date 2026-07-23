Vinska čarolija uz more: Cetinka zasjala u srcu Prigradice

Pod ljetnim nebom, uz miris mora, birane otočke zalogaje i čaše ispunjene svježinom autohtone korčulanske sorte, u Prigradici je 17. srpnja održana Večer Cetinke. Manifestacija posvećena cetinki i stoljetnoj vinogradarskoj tradiciji otoka Korčule pretvorila je ovu slikovitu uvalu u mjesto susreta vrhunskih vina, baštine i istinskog otočkog uživanja.

Organizator manifestacije je Društvo prijatelja "Vino u tradiciji življenja". Večer Cetinke još je jednom pokazala koliko autohtone sorte mogu biti snažan dio suvremene turističke i gastronomske ponude te jedan od najljepših načina predstavljanja identiteta otoka. Posebnu vrijednost manifestaciji dali su brojni vinari i lokalni proizvođači koji svojim radom čuvaju vinogradarsko nasljeđe Korčule, istodobno otvarajući prostor novim i suvremenim interpretacijama cetinke. Na događanju su sudjelovali Vinarija Bačić, Blato 1902 d. d., Vinarija Dine, OPG Joković, OPG Donjerković, Vinarija Šarenko, Vinarija Jovanov, OPG Bačić Živo, Griža, OPG Žaknić, Korčula vino, OPG Žanetić Savo i OPG Kraljević.

Posjetitelji su tijekom večeri imali priliku kušati vina različitih proizvođača, razgovarati s vinarima i upoznati priču o sorti koja je dugo bila samozatajan dio otočkih vinograda, a danas sve sigurnije zauzima mjesto koje zaslužuje na vinskoj karti Korčule. Lagana, svježa i lepršava, cetinka se pokazala kao idealno vino za tople ljetne večeri uz more, ali i kao vrijedan simbol blatske i korčulanske vinogradarske tradicije.

Izbor Prigradice za mjesto održavanja događanja dodatno je naglasio autentičnost cijele priče. Ova povijesna luka, stoljećima povezana sa životom Blata, njegovim vinogradima, težacima, pomorcima, odlascima i povratcima, pružila je savršenu kulisu za slavlje sorte koja pripada upravo ovom podneblju. Uz more, kamene kuće i jedinstvenu atmosferu Jige, cetinka se nije samo kušala – njezina se priča doživjela svim osjetilima. Vinsku ponudu pratili su autohtoni gastronomski zalogaji, osmišljeni kao skladna dopuna svježini i pitkoći cetinke, dok je nastup grupe Art Acoustic večeri dao opušten i elegantan glazbeni ritam. Spoj vina, domaćih okusa, glazbe i ambijenta stvorio je doživljaj u kojem su podjednako uživali otočani, posjetitelji i Blaćani koji se tijekom ljeta vraćaju u svoj rodni kraj.

Večer Cetinke bila je mnogo više od vinske degustacije. Bila je posveta ljudima koji obrađuju vinograde, obiteljima koje prenose znanje s naraštaja na naraštaj i svima koji vjeruju da se budućnost Korčule može graditi upravo na njezinoj izvornosti. Pokazala je da tradicija nije tek uspomena na prošla vremena, nego živa vrijednost koja se obnavlja kroz susrete, okuse i zajedničko stvaranje novih doživljaja.

U vremenu kada suvremeni putnici sve više traže autentičnost, lokalnu priču i neposredan susret s ljudima koji stoje iza proizvoda, ovakve manifestacije postaju jedan od najsnažnijih aduta hrvatskih otoka. Cetinka je te večeri pokazala da u sebi nosi sve ono što Korčulu čini posebnom – sunce, kamen, more, trud otočkih vinogradara i lakoću mediteranskog života. Prigradica je 17. srpnja nazdravila cetinki, svojim vinarima i tradiciji koja se ne čuva samo riječima, nego se živi i prenosi. Bila je to večer u kojoj se autentična Korčula mogla upoznati na najljepši mogući način – u čaši njezine autohtone kapljice, uz glazbu, domaće okuse i more pod zvjezdanim nebom.