VINARIJA MATUŠKO IMA POGODNOST ZA SVE LJUBITELJE VINA Možete dobiti bocu gratis, evo kako i gdje

Predstavljamo vinariju Matuško s Pelješca i današnju pogodnost za posjetitelje: prilikom kupnje boce Matuško vina drugu bocu dobijete gratis

Vinarija Matuško je druga vinarija koju predstavljamo, a riječ je o izlagaču na manifestaciji Vinski grad koja se odvija na Koluru Zvončac do 24.9.

Čuvena pelješka vinarija proizvodi neke od najpoznatijih crnih vina Dalmacije, a osobito se to odnosi na njihov izvrstan Dingač. Vino s istoimenog položaja na kojem obitelj Violić-Matuško posjeduje vlastiti vinograd. Ostali vinogradi, kao i vinarija, nalaze se u Potomju. Malom mjestu velike vinogradarske i vinarske kulture i tradicije, gdje rade i izvrsna bijela vina, naročito od sorti grk i pošip, kao i bazični plavac mali, jedno od najprodavanijih plavaca u Dalmaciji.

Organizatori su, u suradnji s istarskom vinarijom Rossi, pripremili iznenađenja - welcome cocktail gratis svakim danom do kraja tjedna za sve posjetitelje koji na manifestaciju dođu od 19 do 21 sat, a današnja pogodnost za sva posjetitelje je prilikom kupnje boce vina Matuško druga boca vina je gratis.