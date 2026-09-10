Vilibald Vuco kreće u nove vode: Postaje voditelj, evo što priprema

Vilibald Vuco, sin pjevača Siniše Vuce, okušat će se u novoj profesionalnoj ulozi. Postaje voditelj podcasta Big Deal, u kojem će razgovarati s uspješnim ljudima iz različitih područja, a prva epizoda bit će objavljena 15. rujna u 20 sati.

Vilibald se tijekom života bavio profesionalnim nogometom i glazbom, dok danas radi kao agent za nekretnine u Eurovilli. Upravo su različita iskustva kroz koja je prošao bila jedan od poticaja za pokretanje podcasta.

Big Deal bavit će se poslovanjem, nekretninama, investicijama i životnim stilom, ali Vuco ne želi razgovore svesti samo na priče o uspjehu. Više ga zanimaju pogreške, promašaji, teške odluke i lekcije koje su njegove goste dovele do mjesta na kojem se danas nalaze.

„Naučio sam slušati i postavljati prava pitanja“

Ideja za podcast, kaže, nije nastala preko noći. Već nekoliko godina aktivan je na društvenim mrežama, gdje predstavlja nekretnine koje prodaje i objavljuje edukativne sadržaje o njihovoj kupoprodaji. Istodobno prati domaće i strane podcaste o nekretninama, poslovanju i osobnom razvoju.

Primijetio je, kaže, da publiku sve više zanima što se događalo prije konačnog uspjeha, odnosno problemi i odluke koje se na društvenim mrežama uglavnom ne vide.

Iako će mu Big Deal biti prvi veći voditeljski projekt, smatra da mu je posao s nekretninama dao iskustvo koje će moći iskoristiti pred kamerama.

„Posao s nekretninama u svojoj je srži rad s ljudima. Tijekom proteklih godina naučio sam slušati, postavljati prava pitanja, prepoznati što je nekome zaista važno i prilagoditi komunikaciju različitim karakterima i životnim situacijama. Vjerujem da će mi upravo to najviše koristiti u razgovorima s gostima“, kaže Vuco.

Važnim smatra i iskustvo iz profesionalnog sporta. Iako više ne igra nogomet, kaže da su disciplina, rad na sebi i način razmišljanja koje je usvojio tijekom sportske karijere ostali važan dio njegova života.

Gosti će govoriti i o novcu i investicijama

U podcastu će se govoriti i o tome kako uspješni ljudi upravljaju zarađenim novcem, u što ulažu, kako donose financijske odluke te kakav odnos imaju prema nekretninama. Vuco će pritom moći koristiti iskustvo koje je stekao radeći s kupcima, prodavateljima i investitorima.

Snimanje prve epizode donijelo mu je i dodatni izazov jer je razgovor vođen na engleskom jeziku.

„Trebalo mi je malo vremena da se prilagodim ovom formatu. Međutim, kada je gost zanimljiv i razgovor krene u dobrom smjeru, brzo zaboraviš na kamere i sve počne teći prirodno. Vjerujem da će to osjetiti i publika, a siguran sam da ću i ja kao voditelj napredovati - nogometnim rječnikom, iz utakmice u utakmicu“, kazao je.

Tko je prvi gost, zasad ne želi otkriti. Najavljuje tek da je riječ o osobi koja je odabrala životni put kojim se mnogi ne bi usudili krenuti te ostala dosljedna vlastitoj viziji.

Zašto Big Deal?

Iza naziva podcasta krije se igra značenjem riječi „deal“. U poslovnom svijetu i nekretninama ona označava važan posao, dogovor ili investiciju, dok se istodobno može odnositi na veliku životnu odluku ili prekretnicu.

Projekt je realiziran uz podršku Euroville kao glavnog sponzora i pokrovitelja, a Vuco je posebno zahvalio Dini i Sergiju iz Euroville na podršci projektu.

Naglašava i da ne želi biti voditelj koji će sebe stavljati ispred svojih sugovornika.

„Podcast nije o meni, nego o gostu. Želim dobro slušati ono što govori, umjesto da samo čekam priliku postaviti sljedeće pripremljeno pitanje“, poručuje.

Cilj mu je kroz Big Deal pokazati upravo ono što iza uspješnih ljudi najčešće ostaje skriveno na društvenim mrežama – cijeli put do rezultata, uključujući teške trenutke i konkretne stvari koje su im pomogle da ih prebrode.