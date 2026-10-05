Viktorija Majačić: Karikaturan i groteskan portret duševno oboljelih osoba prečesto se viđa u književnosti, popularnoj kulturi i javnom životu

„Ako se suočimo s patnjom koju uzrokuju predrasude i prihvatimo vlastitu odgovornost, pred nama je lagan izbor. Hoćemo li biti ruka koja uništava ili ona koja gradi bolji svijet i za sebe i za druge“ – spisateljica Viktorija Majačić postavlja izvrsno pitanje, koje je ujedno i povod našemu razgovoru. Njezin novi roman „Šizika“ (Alfa, 2026.) kroz priču brižne, ali i ranjene pripovjedačice progovara o iskustvu življenja u sjeni majke s duševnom bolesti. Kako književnost utječe na mentalno zdravlje, koji su izazovi progovaranja o tabuiziranim ili nedovoljno istraženim temama te kako čitatelji reagiraju na „Šiziku“ – saznali smo u razgovoru s autoricom koju možete upoznati na promociji njezine knjige 9. listopada u 18:30 u Gradskoj knjižnici Marka Marulića.

U pogovoru svoje knjige napisali ste „Djeca roditelja sa psihičkom bolesti predstavljaju više od jedne trećine sve djece svijeta, ali ništa vas ne može pripremiti za ulogu djeteta osobe koja boluje od paranoidne shizofrenije'.“ Otkud hrabrost da progovorite o tako intimnoj i kompleksnoj temi u „Šiziki“?

- Pouzdano znam da ne postoji jedno izvorište za takvu vrstu hrabrosti, jer se i moj glas, poput brojnih drugih glasova koji se usude pomicati granice i govoriti o svojim duševnim patnjama, gradio malim i ustrajnim koracima. Počevši od prvih zapisa na društvenim mrežama o duševnom zdravlju, preko kratkih priča koje sam slala na književne natječaje i naposljetku do prve verzije rukopisa. Put do „Šizike“ bio je dugotrajan, u isto vrijeme strašan i prekrasan, ali čak ni na njemu nisam bila sama. Znala sam da negdje postoji netko tko sa mnom dijeli iste emocije i zbog toga sam uz rukopis priložila otvoreno pismo. Možda to nije bila najmudrija spisateljska odluka, ali mogućnost da kroz riječi na papiru pružim prijateljsku ruku nekome komu je potrebna bila je važnija od mog straha od tuđih predrasuda.

Kako je književnost utjecala na Vašu percepciju bolesti u obitelji te na ideju da se ogolite pred drugima? Mislite li da književnost može biti ljekovita?

- Sjećam se svojeg prvog susreta s prvom suprugom Edwarda Rochestera. Bilo je to duboko potresno iskustvo, ali i prizor ondašnje percepcije duševno oboljelih. Iako se društvo znatno promijenilo od vremena u kojem je živjela i pisala Charlotte Bronte, karikaturan i groteskan portret duševno oboljelih osoba još uvijek (i nažalost) prečesto se viđa u književnosti, popularnoj kulturi i javnom životu. Zbog toga sam učinila ono što sam mogla učiniti. Poput svake spisateljice i svakog pisca zabilježila sam mnoštvo malih laži kako bih izrekla dio svoje istine. Moja namjera nije bila zabilježiti povijest bolesti moje majke ni iznijeti vlastitu ispovijest, ali ono čemu sam se potpuno posvetila bilo je ispisivanje autentičnih emocija i vraćanje ljudskosti takvim osobama i takvim književnim likovima. Upravo je to prostor ljekovitosti koji nam književnost može otvoriti. Ona nije lijek ni čarobni štapić, ali pruža nam mogućnost da kroz čitanje, pisanje i promišljanje pronađemo najbolji prečac od jednog čovjeka do drugog. Vjerujem da to mogu potvrditi brojni zaljubljenici u knjige.

Kako se nosite s novonastalom književnicom u sebi? Iako ste strastvena čitateljica i kratkopričašica, s ukoričenim djelima dolazi i neki novi dio Vas?

- Ja sam samo zapisničar, a riječi su moj način da postavljam pitanja i tražim odgovore. Ponekad to činim sama, pišući dnevnik, ponekad to podijelim s drugima kroz priču, nekad sam u tome više ili manje uspješna, ali potreba je uvijek ista – riječima graditi mostove. Ono što se promijenilo nakon objave mog drugog romana je spoznaja da ti mostovi zaista mogu biti dalekosežni i na tome sam zahvalna.

Kako se Vaša okolina nosi s činjenicom da, koliko god pakirali temu metalnoga zdravlja u neke fikcijske okvire, u njima ipak ima i autobiografije? Jeste li iskusili kakvu lošu stranu novonastale izloženosti?

- Smatram se sretnom što sam kroz izmaštane ženske likove sa specifičnim životnim okolnostima, razmišljanjima i postupcima mogla progovoriti o teškim temama iz sfere duševnog zdravlja i bolesti, poput sucida i samoranjavanja, ali posredno i o vlastitom post-traumatskom rastu. Zbog cjeloživotnog iskustva življenja u sjeni majčine bolesti i spoznaje da predrasude o njezinoj psihijatrijskoj dijagnozi nisu njezin stup srama, nego pečat tuđeg neznanja, mogla sam napisati priču koja ne unosi još veći razdor i strah u osjetljivu i često zastrašujuću temu, nego pruža razumijevanje i nježnost. Ta ista nježnost prelila se i na moju okolinu, na članove moje obitelji i bliske prijatelje, a nakon nekoliko desetljeća šutnje o ovoj temi loša strana ovakve vrste izloženosti jednostavno ne postoji. Dobro poznajem osjećaj nevidljivosti i znam da je duševnu patnju znatno teže nositi u samoći nego suočiti se s nepovoljnim komentarom o romanu.

Kakvi su Vaši dosadašnji dojmovi „s terena“? Kako čitatelji reagiraju na Vaše knjige, osobito novu, „Šiziku“?

- Nakon vremenskog odmaka, ono što mogu reći o mojim knjigama jest da sada žive svoje živote odvojene od mene i gdje god putuju sa sobom nose dio mene. Iako ne znam tko ih sada možda drži u rukama, uvijek se veselim povratnim informacijama od čitatelja. Ponekad se to dogodi putem poruke na mobitelu, slučajnog susreta na ulici ili kao nedavno u Slavonskom Brodu – kroz zagrljaj osobe koja mi je zahvalila što sam ispričala priču o majčinoj duševnoj bolesti iz perspektive njezine kćerke.

Čini se da jako volite motive perja i ptica, koji krase Vaše knjige. Što oni za Vas znače?

- Da, motiv perja nalazi se i na mome prvijencu, „Zlatnim pticama“ (Prof&Graf, Tenja, 2023.), baš kao i na naslovnici „Šizike“ u izdanju izdavačke kuće Alfa. Razlog je prilično jednostavan – ptice su jedna od ljepših metafora. Mogu nam govoriti o slobodi, ali i o zarobljeništvu. Bića su neba i zemlje i od pamtivjeka smo im pripisivali magične atribute, divili se njihovu letu i povezivali ih s raznim božanstvima, a sada polako postaju ugrožena životinjska vrsta. U posljednih četrdesetak godina, otprilike koliko i ja imam godina, s područja EU nestalo je više od 620 milijuna jedinki ptica gnjezdarica. Zbog toga imam dojam da su ptice naš globalni „kanarinac u rudniku“, pa ih pokušavam kroz literaturu izložiti pogledu. Možda se kroz perje na naslovnicama netko iznova razveseli ptici u letu pa poželi ptice zimi dohranjivati sjemenkama i zaštiti ih od opasnosti. Jer, kad je ljudima do nečega stalo, tada to i čuvaju. Nešto slično može se dogoditi i s društvenim predrasudama o duševno oboljelim osobama i članovima njihovih obitelji. Ako se suočimo s patnjom koju uzrokuju i prihvatimo vlastitu odgovornost, pred nama je lagan izbor. Hoćemo li biti ruka koja uništava ili ona koja gradi bolji svijet i za sebe i za druge?

Kakav si književni i osobni put priželjkujete u budućnosti?

- Oboje se spaja na istom mjestu. Želim sebi isto što i drugima. Mnoštvo malih i svakodnevnih životnih radosti. Dobar san, ukusnu hranu, siguran dom, čistu ljubav, iskreno prijateljstvo, vrijeme ispunjeno kreativnim radom i mirnu dušu.