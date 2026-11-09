Vikend pun dramatičnih intervencija u Dalmaciji: Gorjela vozila, pet osoba ozlijeđeno, helikopter slijetao po unesrećene

Vatrogasci na području Splitsko-dalmatinske županije tijekom protekla 24 sata intervenirali su zbog prometnih nesreća, požara vozila i tehničkih intervencija. Prema izvješću Županijskog vatrogasnog operativnog centra, u prometnim nesrećama ozlijeđeno je ukupno pet osoba.

U razdoblju od 8. studenoga u 6 sati do 9. studenoga u 6 sati vatrogasci su zabilježili niz intervencija na području Splita i ostatka županije.

Jedna od ozbiljnijih intervencija zabilježena je u 14:14 sati, kada je došlo do sudara automobila i motocikla, nakon čega su se oba vozila zapalila. Vatrogasci su ugasili požar, a u nesreći su ozlijeđene tri osobe koje je zbrinula hitna medicinska služba. Na mjestu događaja bila je i policija, a interveniralo je 11 vatrogasaca JVP-a Split s tri vozila.

Dvije osobe ozlijeđene kod Šestanovca

Prometna nesreća dogodila se i u 9:20 sati na cesti od Šestanovca prema Katunima. U nesreći je sudjelovao jedan automobil, a ozlijeđene su dvije muške osobe. Mlađa osoba izvučena je iz vozila, nakon čega su ozlijeđeni predani hitnoj helikopterskoj medicinskoj službi, čiji je helikopter sletio u blizini mjesta nesreće.

Na intervenciji su sudjelovali vatrogasci DVD-a Zadvarje i DVD-a Omiš, ukupno osam vatrogasaca s tri vozila.

Još jedna prometna nesreća zabilježena je u 15:02 sati u Labinskim Dragama, na Cesti dr. Franje Tuđmana. Automobil je sletio s ceste i prevrnuo se na krov. Osobe su samostalno izašle iz vozila, a vatrogasci DVD-a Kaštela odspojili su akumulator radi sigurnosti.

Otvarali stanove, skidali prsten, dojava o požaru na Braču

Splitski vatrogasci imali su i nekoliko tehničkih intervencija. U 13:52 sati intervenirali su u KBC-u Split, u Spinčićevoj ulici, gdje su pomagali pri skidanju prstena s ruke.

U 16:51 sati pripadnici JVP-a Split intervenirali su zbog otvaranja stana u Ulici Dinka Šimunovića, dok su vatrogasci DVD-a Split u 10:13 sati otvarali stan na adresi Put Skalica 17.

U ranim jutarnjim satima, u 5:05, zaprimljena je i dojava o požaru objekta u Gornjem Humcu na otoku Braču. O događaju je obaviješten DVD Pučišća, a dodatne informacije o razmjerima požara nisu navedene u izvješću Županijskog vatrogasnog operativnog centra.