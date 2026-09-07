Vikend na splitskim cestama: Četvorica ponavljača zaustavljena, trojica završila iza rešetaka

Policija je tijekom vikenda na području Splita, Trilja i Omiša zaustavila četvoricu ponavljača prometnih prekršaja. Trojici je sud odredio zadržavanje te su predani u zatvor, dok je četvrti pušten na slobodu.

Vozio unatoč ukinutoj dozvoli

U subotu, 5. rujna, oko 12.30 sati splitska prometna policija zaustavila je 43-godišnjaka kojemu je vozačka dozvola ukinuta zbog prikupljenih 12 negativnih prekršajnih bodova. Unatoč izvršnosti rješenja, ponovno je upravljao automobilom.

Policija navodi da je tijekom 2024. i 2025. godine četiri puta pravomoćno kažnjavan zbog vožnje pod utjecajem alkohola i upravljanja vozilom za vrijeme zabrane. Budući da dosadašnje kazne nisu promijenile njegovo ponašanje, sudu je predložena kazna zatvora od 60 dana.

Sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od 15 dana, nakon čega je predan u zatvor.

U Košutama vozio s 1,22 promila

U nedjelju, 6. rujna, oko 1 sat policijski službenici u Košutama, na području Trilja, zaustavili su 49-godišnjeg ponavljača prometnih prekršaja. Utvrđeno je da je vozio s 1,22 promila alkohola, iako mu je vozačka dozvola ukinuta zbog negativnih bodova te ne može ponovno polagati vozački ispit do siječnja 2028. godine.

Zadržan je do otrježnjenja, a potom doveden na sud. Policija je predložila kaznu zatvora od 30 dana i zabranu upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od najmanje pet mjeseci.

Sud mu je odredio 15 dana zadržavanja te je predan u zatvor.

Odbio test na droge, oduzet mu automobil

Istoga dana oko 1.20 sati u Bajnicama policija je zaustavila 32-godišnjaka koji je u posljednje tri godine dva puta pravomoćno kažnjen zbog odbijanja testiranja na droge.

I ovoga je puta odbio preliminarno testiranje, zbog čega je uhićen i doveden na sud. Policija mu je oduzela automobil te predložila kaznu zatvora od 60 dana i trajno oduzimanje vozila.

Sud mu je odredio zadržavanje od 10 dana, nakon čega je predan u zatvor. Odluka o trajnom oduzimanju vozila nije navedena u policijskom izvješću.

Četvrti vozač pušten na slobodu

U subotu oko 23.50 sati u Splitu je zaustavljen i 23-godišnjak koji je vozio unatoč zaštitnoj mjeri zabrane upravljanja, izrečenoj 21. kolovoza ove godine.

Policija ga je uhitila i dovela na sud, predloživši 30 dana zatvora i jednogodišnju zabranu upravljanja vozilom. Sud ga je, međutim, pustio na slobodu.