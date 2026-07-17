Vikend na moru donosi gužve: Ovo su trajektne linije na kojima se očekuje najviše prometa

Pred nama je još jedan ljetni vikend koji će na hrvatske ceste i trajektna pristaništa dovesti velik broj putnika. Iz Jadrolinije upozoravaju kako se na najprometnijim linijama očekuje pojačan promet, zbog čega su moguće gužve i dulje čekanje.

Najveće opterećenje tijekom vikenda očekuje se na trajektnim linijama:

Valbiska – Merag

Brestova – Porozina

Prizna – Žigljen

Zadar – Preko

Biograd – Tkon

Split – Supetar

Iz Jadrolinije poručuju kako će, ovisno o stanju na terenu i prometnim potrebama, prema potrebi uvoditi dodatna putovanja kako bi se osigurao što protočniji prijevoz putnika i vozila.

Stiže sunčan i vrlo sparan vikend

Prema trenutačnoj vremenskoj prognozi, veći dio Jadrana očekuje stabilno i sunčano vrijeme.

Na riječkom plovnom području tijekom subote i nedjelje moguća je povremena slaba kiša, no ne očekuje se da će utjecati na redovitost pomorskog prometa.

Na ostatku obale prevladavat će suho i vrlo sparno vrijeme uz visoke temperature, pa iz Jadrolinije savjetuju putnicima da se za put pripreme na vrijeme. Posebno preporučuju da tijekom mogućih gužvi i čekanja sa sobom imaju dovoljno vode, lagane hrane te zaštitu od sunca.

Izmjena na liniji Zadar – Ošljak – Preko

Putnici koji ovog vikenda putuju na zadarskom području trebaju obratiti pozornost na privremenu izmjenu plovidbe.

U nedjelju, 19. srpnja, zbog održavanja humanitarnog turnira Lazaret Streetball, trajekt na liniji Zadar (Gaženica) – Ošljak – Preko izvanredno će pristati i na Ošljaku na polasku iz Preka u 00:30 sati.

AI Barba dostupan 24 sata dnevno

Za informacije o stanju na trajektnim linijama, redu plovidbe ili cijenama karata putnicima je na raspolaganju i AI Barba, Jadrolinijin virtualni asistent dostupan 24 sata dnevno putem službene internetske stranice.

Iz Jadrolinije ujedno preporučuju da se prije polaska na put redovito prate najnovije informacije o stanju u prometu, mogućim izmjenama plovidbenog reda i vremenskim uvjetima kako bi se izbjegla nepotrebna čekanja i putovanje proteklo što bezbrižnije.