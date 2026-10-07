VIKALI STE NA DIJETE PA VAM JE ŽAO? Buljan Flander upozorava na riječ koja može pokvariti ispriku

Dan počne žurbom na posao, u vrtić ili školu, a završi svađom zbog neugašenog mobitela, nenapisane zadaće ili igračaka koje su ponovno ostale na podu. Nakon nekoliko ponovljenih upozorenja roditelj izgubi strpljenje, povisi glas ili izgovori nešto zbog čega mu je poslije žao. Kada se situacija smiri ostaje pitanje: kako popraviti ono što se dogodilo?

O takvim trenucima govori prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander, klinička psihologinja i integrativna psihoterapeutica za djecu, adolescente i odrasle, edukatorica i supervizorica, koja se kroz svoju karijeru posvetila zaštiti djece, njihova mentalnog zdravlja i prava.

"Roditelji mi dolaze na savjetovanje i pitaju: ‘Kako da ostanem mirna kad mu deset puta kažem isto?’, ‘Što da napravim kad me uopće ne sluša?’, ‘Vikala sam i sad mi je žao. Kako da to popravim?’ Ponekad iza tih pitanja stoji i ono koje im je najteže izgovoriti: ‘Jesam li loš roditelj?’", navodi Buljan Flander.

Jedna reakcija ne govori sve o roditelju

Nakon burne reakcije mnogi roditelji počnu preispitivati sve što rade. Imaju osjećaj da su jednim postupkom poništili ljubav, brigu i trud koji svakodnevno ulažu u svoje dijete. Buljan Flander ističe da je važno razumjeti okolnosti u kojima je roditelj izgubio strpljenje, ali i razgovarati o njegovoj odgovornosti.

"Iz toga što ste u nekom trenutku tako reagirali ne možemo zaključiti kakav ste roditelj. Važno je pogledati što se dogodilo, koliko se često događa i što možete učiniti da bude drugačije", poručuje.

Umor, zabrinutost, neispavanost i nedostatak pomoći utječu na roditeljske reakcije. Razumijevanje vlastitih teškoća pritom može ići zajedno s preuzimanjem odgovornosti za izgovorene riječi i postupke. Djetetu je potreban roditelj koji ga vodi, postavlja granice i brine o njegovoj sigurnosti, a u takvom odnosu ima mjesta i za priznanje pogreške.

Isprika ne ukida pravila

Sama pomisao da se trebaju ispričati djetetu kod nekih roditelja izaziva otpor. Osobito ako se već osjećaju nemoćno, mogu se bojati da će priznanjem pogreške izgubiti autoritet ili poslati poruku da dijete može raditi što želi.

Buljan Flander objašnjava da se isprika odnosi na postupak kojim je roditelj povrijedio dijete, dok postavljena granica i dalje može ostati.

"Možete tražiti da dijete poštuje dogovor i istodobno priznati da ste mu se obratili na način koji ga je povrijedio. Ako ste ga uvrijedili, ispričavate se za uvredu. Pravilo koje ste postavili i dalje može vrijediti", ističe.

Ako je primjerice završilo dogovoreno vrijeme za korištenje mobitela, roditelj ne mora promijeniti tu odluku zato što se ispričao za vikanje. Može jasno razdvojiti pravilo od načina na koji ga je izrekao.

"Vrijeme za mobitel je završilo i to i dalje vrijedi. Žao mi je što sam vikala i rekla ti da si nemoguć. Bila sam ljuta, ali trebala sam ti se obratiti drugačije", jedan je od primjera koje navodi.

Dijete tako dobiva poruku da pravila vrijede kao i njegovo pravo da mu se odrasli obraćaju s poštovanjem. Roditelj ujedno pokazuje odgovornost koju želi razviti i kod njega.

Pet koraka nakon pogreške

Nakon vikanja, nepravednog optuživanja ili posramljivanja djeteta Buljan Flander predlaže nekoliko jednostavnih koraka.

Prvi je pričekati da se situacija dovoljno smiri. Ako su roditelj i dijete još jako uznemireni korisna je kratka stanka, uz objašnjenje da će se razgovoru vratiti.

Zatim treba jasno imenovati što se dogodilo. Umjesto općenitog "Oprosti za sve", roditelj može reći da je vikao, upotrijebio pogrdno ime ili optužio dijete prije nego što ga je saslušao.

Sljedeći je korak preuzeti odgovornost bez prebacivanja krivnje na dijete.

"To što si prekršio dogovor nije razlog da te vrijeđam. Za svoje riječi odgovorna sam ja", navodi kao primjer.

Važno je i razdvojiti ispriku od pravila te na kraju saslušati dijete i ostaviti mu vrijeme. Ako nije spremno odmah razgovarati, roditelj mu može dati do znanja da je dostupan kada to poželi.

Takav razgovor nekim roditeljima nije jednostavan jer u vlastitom djetinjstvu nikada nisu čuli ispriku odrasle osobe. Nakon svađe život se nastavljao ali o onome što ih je povrijedilo nije se govorilo. Ipak, naglašava Buljan Flander, riječi kojima se priznaje pogreška mogu se učiti, korak po korak.

Zašto je važno izbjeći "oprosti, ali…"

Posebnu pozornost skreće na rečenice kojima roditelj započne ispriku, a zatim odgovornost za vlastitu reakciju pripiše djetetu.

"‘Oprosti, ali ti si me doveo do toga.’ ‘Žao mi je, ali da si me slušao, ne bih vikala.’ Možda smo željeli objasniti koliko nam je bilo teško, ali dijete može čuti da je ono odgovorno za našu reakciju", upozorava.

Dijete može biti odgovorno za to što je prekršilo dogovor, udarilo brata ili govorilo ružno. O tim postupcima treba razgovarati i pomoći mu da popravi ono što je učinilo. Međutim odgovornost za roditeljske riječi i postupke pripada roditelju. Isprika zato ne mora biti duga ili posebno lijepo sročena. Treba biti jasna i odnositi se na konkretnu situaciju.

"Optužila sam te, a nisam te saslušala. Sad razumijem da nisam znala cijelu priču. Žao mi je", navodi Buljan Flander.

Dijete ne mora odmah oprostiti ni tješiti roditelja

Nakon isprike dijete može poželjeti razgovarati, ali može i šutjeti, slegnuti ramenima ili odgovoriti: "Uvijek tako kažeš." Takva reakcija roditelja može zaboljeti, no važno je pokušati čuti što dijete govori, bez pokretanja nove rasprave o krivnji.

"Ne trebamo tražiti da nas odmah zagrli, oprosti nam ili uvjeri da smo dobri roditelji", naglašava.

Upozorava i na situacije u kojima roditelja toliko preplavi krivnja da pred djetetom počne govoriti kako je "grozna mama" ili da ništa ne radi kako treba. Dijete tada može osjetiti da mora tješiti roditelja, iako je razgovor započeo zbog njegove povrijeđenosti.

Za vlastitu zabrinutost i osjećaj krivnje roditelj može potražiti podršku druge odrasle osobe. Pred djetetom je dovoljno priznati konkretnu pogrešku i pokazati što će učiniti dalje.

Ispriku treba pratiti promjena

Upravo je ono što slijedi nakon isprike posebno važno. Ako sukobi najčešće nastaju navečer, kada su svi iscrpljeni, obveze se mogu dogovoriti ranije. Ako roditelj primijeti da podiže glas, može zastati i kratko se odmaknuti uz brigu da je dijete sigurno i uz objašnjenje da će se vratiti razgovoru.

Buljan Flander preporučuje konkretan plan za sljedeću sličnu situaciju: udahnuti i popiti vode kada roditelj osjeti da počinje vikati ili napraviti dogovorenu stanku kada razgovor preraste u nadvikivanje. Nakon stanke važno je doista se vratiti temi.

Ako se vikanje, vrijeđanje ili zastrašivanje ponavljaju, potrebno je potražiti stručnu podršku kako bi roditelj razumio što ga preplavljuje i razvio drugačije načine reagiranja.

"Sama isprika ne može nadoknaditi obrazac povređivanja koji se nastavlja", upozorava.

Roditeljima poručuje da nakon pogreške mogu poduzeti konkretne korake: smiriti se, imenovati što se dogodilo, ispričati se bez "ali", saslušati dijete i dogovoriti promjenu za sljedeći put.

"Od djece tražimo da uče iz svojih pogrešaka. Kada to činimo i sami, dajemo im primjer kako se živi odgovornost u odnosu s nekim koga volimo", zaključuje Buljan Flander.

Tko je prof.dr.sc Gordana Buljan Flander? Prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander klinička je psihologinja, europski certificirana integrativna psihoterapeutica za djecu, mlade i odrasle, supervizorica i trenerica, članica EIATSCYP (European Interdisciplinary Association Fot Therapeutic Services For Children & Young People) i EAIP (European Association for Integrative Psychotherapy), stalna sudska vještakinja za zlostavljanu i traumatiziranu djecu. Kroz cijelu se svoju bogatu karijeru bavi zaštitom djece, njihovog mentalnog zdravlja i njihovih prava. Kao dječji psiholog u Klinici za dječje bolesti Zagreb često se susretala sa zlostavljanom i zanemarivanom djecom koja nisu imala potrebnu zaštitu odraslih. Bila je među prvima koji su početkom 90.-tih godina u Hrvatskoj prepoznali ovu problematiku te se upravo toj djeci posvetila kroz cijelu svoju karijeru. Osnivačica Hrabrog telefona i Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba Osnivačica je savjetodavne linije za zlostavljanu i zanemarenu djecu “Hrabri telefon”1997. godine te inicijatorica osnivanja Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba 2002. godine. Tijekom njenog mandata ravnateljice Poliklinika je od strane Vijeće Europe bila prepoznata kao model dobre prakse u zaštiti seksualno zlostavljane djece. Upravo je prof. dr. sc. Buljan Flander predstavila Kampanju Vijeća Europe za zaustavljanje seksualnog nasilja nad djecom u Europi “One in Five” u Ujedinjenim narodima u New Yorku 2010. godine. Pod njenim vodstvom Poliklinika je 2008. godine dobila Nagradu multidisciplinarnom timu od strane Međunarodnog udruženja za prevenciju zlostavljanja i zanemarivanja djece (ISPCAN) između više od 180 zemalja svijeta Dobitnica Nagrade za životno djelo u području zaštite prava djeteta 2018. i Državne nagrade za znanost 2019. Prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander dobitnica je brojnih priznanja za svoj rad, između ostalih je i Nagrada za životno djelo u području zaštite prava djeteta 2018. kao i Državne nagrade za znanost 2019. Svojim znanstvenim, kliničkim i javnim djelovanjem istaknula se kao osoba koja promiče zaštitu djece. Ugledna je sveučilišna nastavnica na više fakulteta i znanstvenica nagrađena nizom stručnih i znanstvenih nagrada, a svojim angažmanom u izuzetno teškom periodu pandemije i potresa 2020. i 2021. godine istaknula se i osobitim doprinosom zaštiti mentalnog zdravlja djece i obitelji grada Zagreba. Autorica i urednica 11 znanstvenih i stručnih knjiga, više desetaka poglavlja u knjigama i sveučilišnim udžbenicima, gotovo stotinu znanstvenih i stručnih radova, priručnika i brošura, a sve na temu zaštite djece, njihovog mentalnog zdravlja i njihovih prava. Provela je niz nacionalnih znanstvenih istraživanja vezano uz iskustva djece u području stresa, traume i negativnih iskustava u djetinjstvu. Međunarodne edukacije, supervizije i suradnja Prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander redovno održava edukacije i pozvana predavanja u zemljama regije, kao i u drugim europskim zemljama. Kao ekspert u području zaštite djece angažirana je u europskim projektima, a više od desetljeća je konzultantica UNICEF-a Hrvatska, Srbija, Crna Gora i Slovenija, a surađuje i sa UNICEF-om BiH. Kao ekspert surađuje i sa OSCE-om i IOM-om. Nakon odlaska s mjesta ravnateljice Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba 2022. nastavlja raditi tretmane, edukacije, savjetovanja i supervizije kroz svoju privatnu praksu GBF Educa d.o.o. Kao redovita profesorica predaje studentima na Hrvatskim studijima, na Pravnom fakultetu i Visokoj školi Edward Bernays u Zagrebu, te na Pravnom fakultetu i Studiju socijalnog rada u Osijeku. Kao licencirani integrativni psihoterapeut za djecu, adolescente i odrasle educira buduće psihoterapeute iz tog psihoterapijskog pravca u Zagrebu i Sarajevu.