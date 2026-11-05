ViK Split osigurao 3,2 milijuna eura bespovratnih sredstava za vodoopskrbu Podstrane i Prgometa

Direktor Vodovoda i kanalizacije Split Ivica Perić danas je u Zagrebu sudjelovao na svečanosti uručivanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Za projekt izgradnje dijelova sustava javne vodoopskrbe na području Podstrane i Prgometa osigurano je 3.199.592,14 eura bespovratnih sredstava, dok ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose 3.999.490,16 eura.

Svečanost je održana u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, gdje su uručena ukupno 22 ugovora za vodnokomunalne projekte diljem Hrvatske, uz sudjelovanje predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, ministrice zaštite okoliša i zelene tranzicije Marije Vučković te generalnog direktora Hrvatskih voda Zorana Đurokovića.

Pouzdanija vodoopskrba za stanovnike Podstrane

Na području Podstrane projekt obuhvaća izgradnju 2,85 kilometara vodoopskrbnih cjevovoda u naselju Žminjača i dijelu naselja Sita.

Stanovnici se trenutačno opskrbljuju vodom iz lokalnog vodovoda Žrnovnica, čija dotrajala infrastruktura uzrokuje česte poremećaje u opskrbi.

Izgradnjom novih cjevovoda omogućit će se priključenje na javni vodoopskrbni sustav koji se napaja s izvora Jadro, čime će se osigurati pouzdanija i dugoročno održiva opskrba vodom.

Prgomet – važan korak u širenju vodovodne mreže Dalmatinske zagore

Na području Prgometa, gdje stanovnici još nemaju pristup sustavu javne vodoopskrbe i vodom se opskrbljuju iz vlastitih spremnika, predviđena je izgradnja 8,67 kilometara cjevovoda, crpne stanice, vodospreme i prekidne komore.

Ovaj projekt ima značaj i izvan samog Prgometa. Nova infrastruktura omogućit će transport vode prema već izgrađenim vodoopskrbnim mrežama naselja Labin, Trolokve i zagorskog dijela općine Seget.

Time se povezuju pojedinačna ulaganja u jedinstven sustav i stvaraju uvjeti da javna vodoopskrba postupno postane dostupna stanovnicima naselja koja su na nju čekala desetljećima.

„U Podstrani ovim projektom rješavamo problem nepouzdane opskrbe vodom, dok u Prgometu gradimo infrastrukturu koja je važna za vodoopskrbu šireg područja Dalmatinske zagore. Posebno nam je važno što se nova ulaganja nadovezuju na već izgrađene mreže, jer tek njihovim povezivanjem stanovnicima možemo omogućiti priključenje na javni vodovod. To je konkretna korist ovih projekata i smjer u kojem nastavljamo razvijati sustav“, istaknuo je direktor Vodovoda i kanalizacije Split Ivica Perić.

Projekt se financira u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava sklopljen je između Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Hrvatskih voda i Vodovoda i kanalizacije Split.