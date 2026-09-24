VIK pokrenuo istragu zbog ozbiljnih sumnji: Poslovođa razriješen, četvorica radnika dobila upozorenje pred otkaz

Ozbiljne sumnje u nepravilnosti povezane s radovima na vodovodnoj mreži na području Kaštela i Trogira dovele su do interne istrage u splitskom Vodovodu i kanalizaciji. Jedan zaposlenik već je razriješen dužnosti poslovođe, dok su četvorica radnika dobila pisana upozorenja na mogućnost otkaza ugovora o radu. Direktor Vodovoda i kanalizacije Split Ivica Perić za Dalmaciju Danas potvrdio je da je nadzor pokrenut još u srpnju ove godine, nakon internih prijava, te da su u cijeli postupak uključeni stručnjaci tehničke i pravne struke, kao i odvjetnik.

Ozbiljni navodi o radovima bez naloga i plaćanju "na ruke"

Cijeli slučaj u javnost je dospio nakon objave teksta u Jutarnjem listu pod naslovom "Plaćali na ruke i ilegalne vodovodne linije", u kojem se iznosi niz ozbiljnih navoda vezanih uz dio zaposlenika VIK-a. Prema tim navodima, pojedini radovi navodno su izvođeni bez službenih radnih naloga, spominju se moguće ilegalne vodovodne linije, a tvrdi se i da su pojedini investitori novac za izvedene radove davali "na ruke".

Kao lokacije na kojima su se navodno odvijali sporni zahvati spominju se Ulica don Mate Šantića, Put mira i Rimski put. Objavljeno je i da je interna kontrola utvrdila nepravilnosti te da je poslovođa Tomislav Taraš smijenjen s te funkcije. VIK u svom službenom priopćenju nije naveo ime zaposlenika, ali je potvrdio da je jedan zaposlenik razriješen dužnosti poslovođe.

VIK: "Jedan razriješen, četvorica upozorena na mogućnost otkaza"

Perić je potvrdio da je postupanje unutar tvrtke počelo nakon internih prijava. "Povodom medijskih napisa o radu dijela zaposlenika na području Kaštela i Trogira, Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split obavještava javnost da je u srpnju 2026., na temelju internih prijava, pokrenuo nadzor uz uključivanje stručnjaka tehničke i pravne struke te odvjetnika", stoji u priopćenju koje nam je dostavio Ivica Perić.

Interna provjera već je dovela i do konkretnih mjera. "Na temelju dosad utvrđenih činjenica poduzete su mjere prema zaposlenicima: jedan je zaposlenik razriješen dužnosti poslovođe, a četvorici je uručeno pisano upozorenje na mogućnost otkaza ugovora o radu", naveo je Perić.

Time je potvrđeno da su unutar VIK-a utvrđene činjenice zbog kojih je tvrtka smatrala potrebnim disciplinski reagirati prema ukupno pet zaposlenika. Ipak, iz VIK-a odbacuju jedan važan dio sumnji koje su se pojavile u javnosti. "Nijedan od objekata na koje se odnose medijski navodi nije priključen na vodoopskrbnu mrežu", poručio je Perić. To znači da VIK, barem prema dosad provedenom nadzoru, ne potvrđuje da su objekti koji se spominju u cijelom slučaju doista ilegalno priključeni na javni vodoopskrbni sustav. Nadzor, međutim, još nije zaključen. "Nadzor je i dalje u tijeku, a daljnje korake VIK će poduzimati u skladu s utvrđenim činjenicama i zakonskim obvezama. O ishodu nadzora VIK će pravovremeno izvijestiti javnost", zaključio je Perić.

Kaštela su i ranije imala ozbiljan slučaj povezan s neovlaštenim spajanjem

Problematika mogućih neovlaštenih zahvata na vodovodnom sustavu na području Kaštela nije nova. U svibnju 2024. godine stanovnici dijela Kaštel Lukšića imali su ozbiljne probleme s onečišćenom vodom, a dio stanovnika prijavljivao je i zdravstvene tegobe. Tadašnji tehnički direktor Ivica Perić govorio je o sumnji da je privatna bušotina bila spojena na javni vodoopskrbni sustav. VIK je tada utvrdio da su uzorci iz pojedinih bušotina bili izrazito loši te je kao mogući uzrok problema naveo ubacivanje vode iz privatne bušotine u sustav. Tvrtka je podnijela i kaznenu prijavu policiji, dok je na terenu započela ugradnja nepovratnih ventila kako bi se smanjio rizik ponavljanja takvih situacija.

Aktualni slučaj zasad je odvojen od događaja iz 2024. godine, a tek bi završetak interne istrage trebao pokazati što se točno događalo na lokacijama u Kaštelima i Trogiru, jesu li radovi izvođeni mimo službenih procedura i hoće li, osim već poduzetih mjera prema zaposlenicima, uslijediti i dodatni postupci.