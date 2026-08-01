ViK otkrio što se radilo ispod novog asfalta: Dvije splitske ulice dobile zaštitu od poplava

Uz obnovu prometnica na dvije lokacije u Splitu istodobno je unaprijeđen i sustav oborinske odvodnje, otkrili su iz Vodovoda i kanalizacije Split. Radovi su izvedeni u Jobovoj ulici kod kućnog broja 3 te u Ulici sedam Kaštela. Financirao ih je Grad Split, dok je za njihovo izvođenje bio zadužen Vodovod i kanalizacija Split. U Jobovoj ulici završena je sanacija i rekonstrukcija sustava oborinske odvodnje, dok je u Ulici sedam Kaštela završen prvi dio radova, odnosno prva dionica obnove sustava.

Radovi na odvodnji izvedeni su istodobno s obnovom prometnica koju je pokrenuo Grad Split. Tijekom pripreme projekta stručne službe Grada i Vodovoda i kanalizacije utvrdile su da je, uz postavljanje novog asfalta, potrebno dodatno unaprijediti i postojeći sustav oborinske odvodnje.

Cilj je povećati njegovu učinkovitost tijekom sve češćih i intenzivnijih oborina, koje se povezuju s posljedicama klimatskih promjena. Prema procjenama stručnih službi, izvedeni zahvati trebali bi smanjiti rizik od plavljenja i zadržavanja oborinskih voda tijekom obilnih kiša te omogućiti učinkovitije funkcioniranje sustava odvodnje na obje lokacije.

Iz ViK-a su tako naglasili kako se prilikom obnove prometnica, uz dobru suradnju i koordinaciju s Gradom Splitom, nastoji djelovati i infrastrukturno, odnosno istodobno riješiti probleme koji se nalaze ispod same prometne površine.