VIJEST O SMRTI MIŠE KOVAČA POTRESLA NAVIJAČE Bez riječi izišli s Poljuda

Hajduk je danas s početkom od 15 sati igrao protiv Gorice na Poljudu u okviru 12. kola SuperSport HNL-a, a slavili su Bijeli visokom pobjedom od 5:0. U strijelce su se upisali Huram u 22. minuti, Bamba u 33., Martin u 38. i 50. minuti te Šutalo u 70. minuti, no pobjedu je Bijelih zasjenila vijest s kraja utakmice.

Nakon završetka susreta, službeni je spiker Poljuda obavijestio navijače da je preminuo Mate Mišo Kovač. U trenutku je nastao muk, a spiker je pozvao navijače da zapjevaju legendarne Mišine pjesme jer bi on volio da se ljudi tako oproste od njega. Poljud su potom krenuli hitovi "Noćaš ćemo zemlji ko materi reći" te "Ja ne mogu drugo nego da ga volim".

Publika je ostala u šoku, a nakon toga su ekspresno napustili Poljud.