Vijest o premještanju azila s Karepovca na Kamen uznemirila stanovnike: "Ovo je neprihvatljivo"

Potpisuju peticiju!

Zatečeni informacijom da bi se trenutačno privremeno sklonište za pse smješteno za istočnoj strani odlagališta otpada Karepovac trebalo premjestiti neposredno ispod ulice Put Vidovače, 100-tinjak metara od prvih obiteljskih kuća mještani Kamena pokrenuli su prikupljanje potpisa kao izraz nezadovoljstva i apsolutnog PROTIVLJENJA izgradnji ovakvog objekta u blizini naselja.

"Realizacija ovog projekta odvijala se u tajnosti bez službene obavijesti Grada kako prema Mjesnom odboru tako i prema mještanima Kamena, a o svemu se doznalo sasvim slučajno, sada kada je projekt već u odmakloj fazi izgradnje.

Iako je prva informacija bila da se privremeno sklonište gradi na udaljenosti većoj od 500 metara od prvih objekata što je jasno kao zakonski minimum definirano u Pravilniku o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje i higijenski servisi (NN 110/2004) u Članku 3. gdje piše da objekti moraju biti najmanje 500 metara udaljeni od naseljenog mjesta, zapravo je istina da se radi o udaljenosti svega 100-tinjak metara od prvih stambenih objekata što je apsolutno neprihvatljivo za nas, stanovnike Kamena!

Pozivamo sve sumještane da potpišu PETICIJU protiv izgradnje ovog objekta u blizini naselja kako bi zajednički poslali jasnu poruku Gradu da ne želimo azil za pse u blizini naših obiteljskih domova što bi još dodatno narušilo ionako slabu kvalitetu osnovnih uvjeta života. Zamoljeni smo od naših župljana da objavimo ovu peticiju", poručuju stanovnici.

