Vijećnik iz Baške Vode: 'Darija Šimića se privodi zbog sedam kućica, a u Baškom polju poklonjeno 300 tisuća kvadrata i ilegalno sagrađen kamp od 276 kućica!'

Jubilarna deseta sjednica Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije održava se danas, a unatoč 36 točaka dnevnog reda (ima ih nekoliko i sa slovnim oznakama, do ‘L’ pa i do ‘Ž’) većina se čini tehničke naravi. Osim točke Plana gospodarenja otpadom u županiji za razdoblje između 2024. i 2029. godine.

11:15 - Bojan Ivošević iznio je slučaj djeteta iz Općine Marina, gdje autobus prolazi pored njegove kuće, ali ne staje djetetu niti ga vozi do škole?! S tim slučajem je upoznata i pravobraniteljica za djecu.

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10:50 - Krenulo je očekivano, atraktivno i presingom po cijelom terenu. Zaslužan za živahan početak sjednice je Matejas Jozipović, nekada igrač Hajduka, a danas jezičavi županijski vijećnik s makarske Rivijere.

- Moram ukratko jer imam ograničenje od dvije minute, makar je ovo pitanje koje postavljam odavno. Vlast je poklonila 300 tisuća metara kvadratnih zemljišta, do toga 250 tisuća kvadratnih građevnog, u Baškom polju, ekipi koja je sagradila novi, ogromni hotel u Postirama. Odmah ispod rotora u Baškom polju, kad se spuštate iz tunela Sveti Ilija.

Na tom području je 276 kućica, niknuo mega kamp, a odluka Općinskog vijeća Baške vode kojom je cesta koja ide preko tog zemljišta, od rotora na D8 do plaže, i s kojom su do mora dolazili naši Imoćani i svi ostali, tu cestu smo proglasili nerazvrstanom, a upravni sud je tu odluku stavio van snage! Zašto? Da bi olakšali investitorima, da mogu staviti rampu, da naši ljudi ne mogu prolaziti do mora! - prilično se uzrujao vijećnik Jozipović, koji kaže kako ga iz svih institucija, Državnog inspektorata ili ministarstava, uredno ignorirali na sva njegova pitanja o tom slučaju.

-Tko je izdao kategorizaciju za ovo? Naš upravni odjel za turizam? Ako smo izdali, onda molim pisani odgovor… Jer Darija Šimića privode zbog sedam kućica u Tisnom, a ovdje imamo skoro tri stotine kamp kućica izvan građevinskog zemljišta, i to po orto-foto snimkama ništa nije postojalo prije 2011. godine! - nastavio je Jozipović.

Pročelnica po ovlaštenju Ana Glaurdić Mekinić se odmah ogradila od cijelog slučaja.

-Kampovi te veličine su u nadležnosti Ministarstva, mali kampovi-domaćinstva su u našoj nadležnosti… Zvala sam i ja u Zagreb, rekla sam da se raspitujete, rekli su mi samo da je 2025. godine izdano rješenje za kamp… - iskreno je odgovorila pročelnica, što je imalo blagotvorni učinak kante benzina na požarištu.

-Molim?!?! Ovo je nevjerojatno, znači da su tad izdali za nešto što nije postojalo u prostoru, to je nelegalno! Znači, za ovu nelegalnost je direktno odgovoran ministar! A privodi se Darijo Šimić za sedam kontejnera, a ovdje govorimo o 276 kućica, parkingu koji se vidi satelitskom snimkom… Nema znači druge nego su savjetovati svim građanima Hrvatske, mećite po vinogradima, maslinicima, stavljajte kontejnere i iznajmljujte, pa ćemo vidjeti hoće li država reagirati. Ovo, baš ovo je problem Dalmacije i Hrvatske, ne samo Baške vode, pronevjera preko deset milijardi kuna koje su nekom poklonjene… - Jozipović je nastavio ‘bombardirati’ o slučaju o kojem govori praktički od početka ovog saziva županijske skupštine, a i ranije.

09:20 - Osim što je zbrinjavanje otpadom općenito goruća tema, sasvim sigurno će kašnjenje s izgradnjom Centra u Lećevici, projekta pokrenutog prije točno 20 godina, izazvati žestoku raspravu. U tom kontekstu se pojavio i Miro Bulj, koji već dulje vremena nije županijski vijećnik (Mosta), pa je ispred vijećnice zapitao župana Blaženka Bobana (ali i Tomislava Šutu koji je nekoliko godina bio šef projekta Lećevice) – gdje je uporabna dozvola za RCČO Lećevica?

Aktivno sudjelovanje u toj točki najavili su i iz Centra, sa studijskog putovanja u Kinu vratio se Bojan Ivošević, reklo bi se udarna igla ove stranke… Pa se očekuje njegova uobičajena količina rasprave, makar ima i drugih zainteresiranih pa bi moglo biti zabavno, ako već i neće biti proračuna ili sličnih važnih točaka dnevnog reda. Uglavnom, krenula je rasprava aktualnim satom s 39 prisutnih vijećnika od 47, dakle kvorum je tu.