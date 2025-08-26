Vijećnik Barbir proziva gradonačelnika Šutu jer nije zaštitio spomen-ploču partizanima. Ali vandalizam na Plokitama se dogodio prije deset mjeseci...

Lako što novinari, ponekad, ne provjere baš sve o temi o kojoj pišu, ali kad se tako krenu postavljat političari, i to renomirani, e onda znate da stanje nije najbolje. Evo recimo najnoviji ‘incident’. Kaže gradski vijećnik Damir Barbir kako je spomen-ploča Prvom splitskom partizanskom odredu u Vinkovačkoj ponovno razbijena.

Na žalost, ta spomen-ploča žrtvi splitske mladosti u Drugom svjetskom ratu je po nekoliko puta godišnje na meti vandala posljednjih desetljeća, no o tome, trenutačno, nije riječ.

Ovaj put je zanimljivije kako predsjednik GK Trstenik Barbir proziva aktualnog gradonačelnika Tomislava Šutu ‘zašto nije preventivno reagirao i zaštitio ploču postavljanjem kamera ili drugih mjera zaštite i tako sačuvao dignitet poginulih...’

Nema nove štete

Bez ikakve posebne želje da se (o)brani HDZ-ov gradonačelnik, a uz određenu mučninu jer se nad kostima žrtava sad ubiru politički poeni, red je podsjetiti vijećnika Barbira na činjenično stanje.

A to je: spomen-ploča u Vinkovačkoj ulici je u posljednjoj iteraciji razbijena 27. listopada 2024. godine, kada su temeljito oštećena određena slova na spomen-ploči. Identična oštećenja su vidljiva na fotografijama od prije deset mjeseci i danas, kada su fotografi otišli na teren. Nema nove štete. Dobro, nećemo mu to previše zamjeriti jer kao što smo rekli, ta spomen-ploča je češće oštećena i 'maćana' nego što je potpuno nova, tako da je teško pratiti sve datume vandalizama. Međutim, reakcija gradskog vijećnika je pomalo licemjerna...

Čovjek proziva Šutu za nešto što je bivša vlast, tj. upravo on trebao napraviti!?

Jer to činjenično utvrđenje nas dovodi do idućih nekoliko pitanja za Damira Barbira. Prvo, zašto proziva Šutu kad se za njegovog mandata nije ništa dogodilo? Drugo, proziva ga za manjak preventivnog djelovanja, a očigledno je prethodna vlast Ivice Puljka u kojoj je aktivno sudjelovao upravo Barbir imala prigodu preventivno djelovati i ‘postaviti kamere i druga sredstva’. Ali, gle čuda, nisu našli važnim to napraviti u četiri godine svoje vladavine pa je spomen-ploča oštećena za njihovog mandata. U lipnju prošle godine je išarana crnim sprejom.

Ponovimo, čovjek proziva Šutu za nešto što je bivša vlast, tj. upravo on trebao napraviti!? I ne samo to, nego su imali komotne pola godine za barem pokrenuti postupak obnove oštećene spomen-ploče, ako im je toliko stalo. I sad proziva aktualnu vlast za nešto što se nije dogodilo, odnosno dogodilo se prije deset mjeseci?!