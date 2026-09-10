Vijećnici Centra: Gradonačelnik Šuta krši Statut Grada Splita i poslovnik Gradskog vijeća

„Tomislav Šuta izrekao je niz neistina pred novinarima. Jedna od lako provjerljivih je da nikad nije postojao upit vijećnika, a da vijećnik nije dobio odgovor u zakonskom roku. Problem više nije samo u tome što gradska uprava skriva dokumente, nego što gradonačelnik sada pred javnošću pokušava stvoriti dojam da se to uopće ne događa“, poručio je gradski vijećnik s liste Centra Srđan Marinić, komentirajući jučerašnji istup splitskog gradonačelnika.

Podsjetimo, nakon što je gradski vijećnik Bojan Ivošević jučer upozorio da od gradskih službi bezuspješno pokušava dobiti traženu dokumentaciju i račune vezane uz trošenje gradskog novca na PR, produkciju i promotivne usluge, Šuta je ustvrdio da se nikad nije dogodilo da vijećnik koji je zatražio informaciju nije dobio odgovor te se pozvao na zakonski rok od 15 dana.

Prema Marinićevim riječima, niti nakon godinu dana mandata Šuta ne zna razlikovati zakonske obveze prema građanima i gradskim vijećnicima, odnosno rokove koje gradske institucije moraju poštovati kada zaprime njihove upite. „Gradonačelnik je spominjao zakonski rok za odgovor od 15 dana, ali on se odnosi isključivo na zahtjeve za pristup informacijama koje podnesu građani. Navedeni rok se ne odnosi na vijećnike koji bi od stručnih službi, sukladno Statutu Grada Splita i Poslovniku Gradskog vijeća Grada Splita bez odgode, u najkraćem mogućem roku, trebali dobiti dokumente i informacije potrebne za rad“, rekao je Marinić.

Potvrdio je sve i svojim primjerom. „U posljednjih nekoliko mjeseci nisam dobio nikakav odgovor gradonačelnika na čak četiri zahtjeva da mi se dostave podaci potrebni za obavljanje vijećničke dužnosti, a u još pet slučajeva odbili su mi dostaviti tražene dokumente Grada Splita“, kazao je Marinić, dodajući da Šuta tako opstruira rad vijećnika, što je potvrdilo i službeno mišljenje Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije koje je zatražio.

„Ministarstvo u odgovoru na moj zahtjev jasno ističe da su lokalne jedinice dužne osigurati vijećnicima nesmetano obavljanje dužnosti, što podrazumijeva dostavu traženih informacija i uvid u dokumentaciju te da se to jasno razlikuje od običnog zahtjeva za pristup informacijama.

Evidentno je da jedino čime se gradonačelnik bavi je smanjenje transparentnosti i zatajivanje informacija u cilju onemogućavanja vijećnika u obavljanju vijećničke dužnosti, kako bi zaštitio sebe i svoje suradnike, čiji se podaci nalaze među traženim dokumentima“, zaključio je Marinić.

Marinić nije jedini vijećnik koji mjesecima čeka podatke i dokumente od Gradske uprave.

Početkom lipnja gradski vijećnik Mario Lolić od Grada je zatražio odgovor na pitanje o budućnoj namjeni područja napuštenog kamenoloma na Perunu iznad Žrnovnice. „Danas je točno tri mjeseca od kada sam postavio upit. Pisani odgovor još uvijek nisam dobio“, rekao je Lolić.

Više od devet mjeseci dokumentaciju čeka i gradska vijećnica Magdalena Matijević. Još u studenom prošle godine zatražila je da joj se dostavi ugovor o poslovnoj suradnji i dodjeli koncesije između gradske tvrtke Žnjan d.o.o. i Studentskog centra. „Prije par mjeseci ponovno sam zatražila da mi pošalju ugovor. Gradonačelnik mi je osobno rekao da će ga poslati, ali još uvijek nisam dobila ništa“, rekla je Matijević.