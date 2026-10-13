VIDEO Žestoki sukob Bulja i Pupovca u Saboru zbog četnika! Pupovac ismijavao njegov govor, Bulj mu uzvratio i zaradio kaznu

Žestoka razmjena riječi između Mire Bulja i Milorada Pupovca obilježila je današnju saborsku raspravu. Nakon što je Pupovac doveo u pitanje način na koji govori zastupnik Mosta i sinjski gradonačelnik, Bulj mu je uzvratio optužbama na račun srpskog patrijarha Porfirija. Zbog sukoba je Bulj zaradio treću opomenu i ostao bez mogućnosti daljnjeg sudjelovanja u tom dijelu rasprave.

Sve počelo zbog događanja u Dalmatinskoj zagori

Povod sukobu bilo je obraćanje SDSS-ove zastupnice Anje Šimprage, koja je govorila o srpskoj zajednici u Otišiću, mjestu nedaleko od Vrlike.

Šimpraga je prozvala Bulja zbog njegovih ranijih izjava o okupljanjima u tom naselju, optuživši ga da svojim nastupima potiče netrpeljivost prema pripadnicima srpske nacionalne manjine.

Podsjetimo, Bulj je ranije okupljanja u Otišiću nazivao "četničkim dernekom", a o svojim je tvrdnjama, kako je naveo, obavijestio državni vrh i SOA-u.

Pupovac komentirao Buljev jezik, uslijedio žestok odgovor

Nakon Šimpragina izlaganja Bulj je zatražio riječ zbog povrede Poslovnika. U raspravu se potom uključio Pupovac, koji je ustvrdio da se u Hrvatskom saboru mora govoriti hrvatskim jezikom te poručio da ne zna kojim je jezikom govorio njegov kolega.

Takva opaska izazvala je oštru Buljevu reakciju. Sinjski gradonačelnik odgovorio je da govori onako kako je naučio u svom kraju, a Pupovca je pritom optužio da brani patrijarha Porfirija, kojeg je povezao s četničkim pjesmama i izazivanjem podjela u Hrvatskoj.

Bulj dobio treću opomenu

Verbalni obračun završio je izricanjem treće opomene Mostovu zastupniku. Time je Bulj izgubio pravo na daljnje sudjelovanje u tom dijelu sjednice.