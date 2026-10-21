VIDEO Žestok obračun navijača, interventna policija spriječila veći sukob: Dvije osobe uhićen

Nakon jučerašnje utakmice osmine finala Hrvatskog nogometnog kupa između Karlovca 1919 i Rijeke, odigrane na stadionu Branko Čavlović Čavlek u Karlovcu, došlo je do sukoba navijačkih skupina na obližnjem Športsko-rekreacijskom centru Korana. Daljnji obračun spriječili su pripadnici Interventne jedinice policije, koji su brzo reagirali i razdvojili sukobljene navijače.

Prema navodima portala Hooligans.cz, koji prati navijačku scenu, skupina Dinamovih navijača napala je pripadnike Armade, navijačke skupine Rijeke. Sukob se dogodio na šetnici u sklopu ŠRC-a Korana, nedaleko od stadiona, gdje se nakon utakmice okupilo više navijača, piše Jutarnji list.

Na snimci incidenta, objavljenoj na spomenutom portalu, vidi se fizički obračun dviju skupina te dolazak policijskih službenika, nakon čega se sudionici sukoba počinju razilaziti i bježati. Portal tvrdi da su Dinamovi navijači najprije provocirali Armadu, a potom krenuli u napad.

Kako je za Jutarnji list potvrdila karlovačka policija, nakon intervencije pripadnici navijačkih skupina udaljili su se s mjesta događaja, a tijekom samog sukoba nitko nije uhićen.

Međutim, neposredno nakon završetka utakmice policija je uhitila dvije osobe. Kažu nam da se radi o maloljetniku koji je priveden zbog paljenja pirotehničkih sredstava, odnosno prekršaja iz članka 4. Zakona o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima, te muškarcu za kojim je ranije bila raspisana potraga. Kako doznajemo, uhićenje muškarca za kojim se tragalo nije povezano sa splitskim slučajem.