VIDEO Vuco iz Italije najavio koncertnu ofenzivu: "Splite, čekaj me!"

Vrijeme je ljetnih odmora, pa se tako i naš poznati pjevač Siniša Vuco odmara u Italiji, gdje je snimio video kojim najavljuje koncerte koji nas očekuju u sljedećim danima.

Ovoga petka, 24. srpnja, ljubitelji Vucina opusa koji se nalaze u Sutivanu na Braču moći će uživati u njegovu koncertu. U subotu, 25. srpnja, nastupa u Čari na Korčuli, a 31. srpnja u Posušju. Kolovoz je rezerviran za žestoku svirku, kako Vuco najavljuje, pa ga tako 7. kolovoza možete slušati u Dugom Ratu, 8. kolovoza u Oroslavju, a 9. kolovoza Vuco će u čast slavodobitnika Sinjske alke nastupiti na sinjskoj Pijaci.

Za blagdan sv. Lovre, 10. kolovoza, ovaj splitski roker nastupa u Dugom Ratu i najavljuje koncert za pamćenje.

"Splite, čekaj me", poručuje Vuco svojim obožavateljima.