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VIDEO Vučića za volanom ponijela pjesma: "Na radiju baš našli ovu..."

Sam je vozio auto
vucic

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u subotu je automobilom otputovao u etno-selo Moravski konaci u Velikoj Plani, gdje će se družiti s mještanima. Automobil je vozio sam, a nije propustio priliku da svoju ležernost pokaže i na službenom X profilu.

"Danas, prvi put "sam svoj majstor", u ulozi šofera i narodnog tribuna istovremeno. Jutro je, a na radiju baš našli da puste Tomu Zdravkovića...", napisao je u objavi videa iz svoje Škode gdje na radiju svira jedna od Vučićevih omiljenijih pjesama uz koju je i zapjevao.

Na Instagramu je nešto kasnije objavio snimku druženja s ribičima na Šalinačkom jezeru gdje zabacio udicu, a onda pokazao i svoju ribolovnu dozvolu priznajući da pecati nikada nije znao.

 

 
 
 
 
 
Pogledajte ovu objavu na Instagramu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Objavu dijeli Александар Вучић (@avucic)

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