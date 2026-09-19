VIDEO Vučića za volanom ponijela pjesma: "Na radiju baš našli ovu..."

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u subotu je automobilom otputovao u etno-selo Moravski konaci u Velikoj Plani, gdje će se družiti s mještanima. Automobil je vozio sam, a nije propustio priliku da svoju ležernost pokaže i na službenom X profilu.

Данас, први пут „сам свој мајстор“, у улози шофера и народног трибуна истовремено. Јутро је, а на радију баш нашли да пусте Тому Здравковића… https://t.co/s9ZGVVsOqQ — Александар Вучић (@avucic) September 19, 2026

"Danas, prvi put "sam svoj majstor", u ulozi šofera i narodnog tribuna istovremeno. Jutro je, a na radiju baš našli da puste Tomu Zdravkovića...", napisao je u objavi videa iz svoje Škode gdje na radiju svira jedna od Vučićevih omiljenijih pjesama uz koju je i zapjevao.

Na Instagramu je nešto kasnije objavio snimku druženja s ribičima na Šalinačkom jezeru gdje zabacio udicu, a onda pokazao i svoju ribolovnu dozvolu priznajući da pecati nikada nije znao.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Александар Вучић (@avucic)