Pobjeda Studentske liste na parlamentarnim izborima u Srbiji, kojom je okončana dugogodišnja dominacija Aleksandra Vučića, neće donijeti značajan zaokret u odnosima Beograda i Moskve. Barem tako tvrdi profesor Jovo Bakić, predstavnik pobjedničke Studentske liste, koji je poručio da buduća srbijanska vlada ne namjerava uvoditi sankcije Rusiji.

Gostujući u emisiji "Srbija bira" na televiziji RT Balkan, Bakić je naglasio kako Srbija želi nastaviti suradnju s Rusijom, koju smatra važnim povijesnim partnerom. Njegove izjave dolaze samo dan nakon parlamentarnih izbora na kojima je Studentska lista odnijela uvjerljivu pobjedu.

"Rusiju poštujemo kao veliku silu i povijesnog partnera"

Bakić je odbacio tvrdnje bivšeg predsjednika Aleksandra Vučića, koji je predviđao da će nova vlast u roku od nekoliko mjeseci uvesti sankcije Moskvi. "Rusiju poštujemo kao veliku silu, našeg povijesno važnog partnera i, u mnogim slučajevima, zaštitnika. U vanjskoj politici po tom pitanju neće biti nikakvih promjena", poručio je Bakić.

Podsjetio je i na iskustvo Srbije sa sankcijama Ujedinjenih naroda, ističući kako dobro zna kakve posljedice takve mjere mogu imati. Prema njegovim riječima, eventualne srbijanske sankcije Rusiji ne bi imale stvaran učinak na Moskvu, ali bi za Beograd predstavljale negativnu političku poruku.

Nova vlast najavljuje obračun s kriminalom i reformu policije

Iako ne planira mijenjati dosadašnji odnos prema Rusiji, Bakić najavljuje velike promjene unutar Srbije. Jedan od prioriteta buduće vlasti, tvrdi, bit će uspostavljanje pravne države i prekid povezanosti organiziranog kriminala s državnim institucijama.

Najavio je kazneni progon osoba koje su s visokih državnih položaja sudjelovale u kriminalnim aktivnostima, kao i temeljitu reformu Ministarstva unutarnjih poslova. Poseban naglasak stavio je na vraćanje povjerenja građana u policiju, ali i promjene u obrazovnom sustavu. Prema njegovim najavama, ravnatelje škola više ne bi trebao imenovati ministar obrazovanja, nego bi veću ulogu u njihovu izboru trebali imati sami zaposlenici.

Party that won Serbia’s election will not impose sanctions on Russia Jovo Bakić, a representative of the Student List movement, said Serbia would not join sanctions against Russia or give up Russian gas, despite demands from the European Commission. “We respect Russia both as a great power and as a historically important partner for us — and, in many cases, as a protector. Nothing will change on this issue. The sanctions that little Serbia could impose on Russia would change nothing, but symbolically, they would be very damaging,” Bakić said. Earlier, former Serbian President Aleksandar Vučić said the party would impose sanctions on Russia “in March or April” next year. — NEXTA (@nexta_tv) October 26, 2026

Osvrnuo se i na energetsku ovisnost Srbije o Rusiji, koja ostaje jedno od osjetljivijih pitanja u odnosima Beograda i Europske unije. Bakić je poručio da nova vlast neće donositi odluke samo kako bi zadovoljila očekivanja drugih država, nego će se voditi onime što smatra srbijanskim nacionalnim interesima.

Dodao je kako Studentska lista raspolaže stručnjacima za energetiku koji će se baviti tim pitanjima. Govoreći o izbornom uspjehu, istaknuo je kako je studentski pokret uspio potaknuti velike političke promjene i mobilizirati građane nezadovoljne dosadašnjom vlašću.