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VIDEO Vozio bicikl po ogradi mosta iznad Cetine, a onda je uslijedio potez prijatelja: Završio je u rijeci

Neobična biciklistička avantura iznad Cetine u trenutku se pretvorila u kupanje. Dok je biciklist pokušavao održati ravnotežu na ogradi mosta, prijatelj ga je gurnuo – pa su i on i bicikl završili u vodi
voznja most cetina

Snimka nesvakidašnje biciklističke avanture na Cetini privukla je pažnju na društvenim mrežama. Na njoj se vidi biciklist koji je odlučio iskušati svoje vještine vozeći po ogradi mosta iznad rijeke.

I taman kada se činilo da uspijeva održavati ravnotežu, njegov prijatelj odlučio je dodatno „zakomplicirati“ izazov. Jedan potez bio je dovoljan da biciklist zajedno s biciklom završi u Cetini. Snimku je na Instagramu objavio MTB sportaš i trener Elias Schwärzler

Sudeći prema opisu koji je objavio uz video, cijelu je situaciju prihvatio s humorom. Napisao je kako su nakon jednog guranja i on i bicikl završili na kupanju u Hrvatskoj, dodajući da je izlazak iz rijeke na kraju bio pravi trening.

Nakon balansiranja po ogradi i neočekivanog leta u vodu, avantura je tako završila plivanjem u Cetini i izvlačenjem bicikla na sigurno.

 

 
 
 
 
 
Pogledajte ovu objavu na Instagramu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Objavu dijeli Elias Schwärzler | MTB Athlete & Coach (@elias_schwaerzler)

 

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