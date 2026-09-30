VIDEO Vozio bicikl po ogradi mosta iznad Cetine, a onda je uslijedio potez prijatelja: Završio je u rijeci

Snimka nesvakidašnje biciklističke avanture na Cetini privukla je pažnju na društvenim mrežama. Na njoj se vidi biciklist koji je odlučio iskušati svoje vještine vozeći po ogradi mosta iznad rijeke.

I taman kada se činilo da uspijeva održavati ravnotežu, njegov prijatelj odlučio je dodatno „zakomplicirati“ izazov. Jedan potez bio je dovoljan da biciklist zajedno s biciklom završi u Cetini. Snimku je na Instagramu objavio MTB sportaš i trener Elias Schwärzler.

Sudeći prema opisu koji je objavio uz video, cijelu je situaciju prihvatio s humorom. Napisao je kako su nakon jednog guranja i on i bicikl završili na kupanju u Hrvatskoj, dodajući da je izlazak iz rijeke na kraju bio pravi trening.

Nakon balansiranja po ogradi i neočekivanog leta u vodu, avantura je tako završila plivanjem u Cetini i izvlačenjem bicikla na sigurno.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Elias Schwärzler | MTB Athlete & Coach (@elias_schwaerzler)