VIDEO Vozilo sletjelo s A1 i zapalilo se, dvije osobe ozlijeđene

Na autocesti A1, između čvorova Posedarje i Zadar, u smjeru Dubrovnika, dogodila se prometna nesreća u kojoj je vozilo sletjelo s kolnika i potom se zapalilo.

U nesreći su dvije osobe ozlijeđene te su prevezene u bolnicu na liječničku pomoć. Zasad nema informacija o težini njihovih ozljeda.

Na mjesto događaja izašli su vatrogasci koji su ugasili požar na vozilu. Policija bi trebala obaviti očevid kako bi se utvrdile okolnosti nesreće i uzrok slijetanja s kolnika, piše 057 info.