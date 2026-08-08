VIDEO Vlak dolazi, a rampa se diže! Muškarci zaustavljali automobile i spriječili tragediju

Na željezničko-cestovnom prijelazu Lužani - Malino u Brodsko-posavskoj županiji prekjučer navečer dogodila se opasna situacija u kojoj je rampa na prijelazu bila podignuta, dok je u tom trenutku dolazio vlak. Jedan muškarac objavio je na društvenim mrežama snimku cijele situacije i upozorenje.

Prema njegovu opisu, na prijelaz je stigao iz smjera Lužana, a rampa je u tom trenutku bila spuštena. Učinilo mu se da je automobil ispred njega zaobišao rampu i prošao preko pruge. Zaustavio se zajedno s rođakom i izašao iz automobila kako bi provjerio dolazi li vlak.

"Vidi se da dolazi vlak iz pravca Oriovca, no onda šok - vlak je na petstotinjak metara od pružnog prijelaza, a rampa se iznenada diže", napisao je. Dodao je da su počeli mahati vozaču s druge strane prijelaza kako bi ga upozorili da dolazi vlak te zaustavili vozila koja su dolazila iz Lužana.

"Srećom, sve je prošlo bez posljedica, ali daje nam za pravo da se upitamo što bi bilo da se nismo zaustavili, odnosno da smo nakon podizanja rampe krenuli preko pruge", napisao je uz snimku.

Evidentiran je kvar na uređaju

Iz Hrvatskih željeznica su za Index odgovorili da je preksinoć na toj dionici evidentiran kvar. "Dana 6. kolovoza 2026. godine u 00:23 h evidentiran je kvar na uređaju izoliranog odsjeka za kontrolu slobodnosti kolosijeka na izlazu iz kolodvora Oriovac, te posljedično i na uređaju za osiguranje željezničko-cestovnog prijelaza Lužani - Malino.

S obzirom na to da su signalno-sigurnosni uređaji međusobno povezani, kvar izoliranog odsjeka utjecao je na rad uređaja za osiguranje željezničko-cestovnog prijelaza, zbog čega je došlo do njegova nepravilnog rada. U najskorijem roku nakon nastanka kvara pristupilo se otklanjanju kvara, zamjeni neispravnog elementa i dodatnom pregledu ispravnosti rada uređaja", navode iz HŽ-a.

"Kako bi se dodatno provjerila sigurnost i pouzdanost rada sustava te spriječilo moguće ponavljanje slične situacije, uređaj za osiguranje ŽCP-a Lužani - Malino privremeno je stavljen u posebno stanje probnog rada. Tijekom tog razdoblja svi vlakovi koji prometuju tom prugom imaju obvezu zaustavljanja ispred željezničko-cestovnog prijelaza. Nakon provedenog detaljnog pregleda i ispitivanja svih elemenata sustava, te potvrde njihove potpune ispravnosti, prijelaz će biti vraćen u redovni režim rada", odgovorili su nam iz HŽ-a.