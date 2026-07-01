VIDEO Viški vatogasci otkrili što se događa na požarištu: "Gasi se čizmama, granama i golim rukama"

Nakon velikog požara koji je pogodio Vis, život na otoku polako se vraća u svakodnevicu. No, za vatrogasce posao još nije završen. Iz DVD-a Komiža objavili su, uz video s terena, kako su iza njihovih vatrogasaca protekla 24 sata bila ispunjena stotinama manjih intervencija na požarištu. Iako se na prvi pogled može činiti da je najgore prošlo, na terenu i dalje ima žarišta koja zahtijevaju stalni nadzor i brzu reakciju.

"Na mjestima gdje nema vatrogasnih cijevi"

Komiški vatrogasci opisali su kako zapravo izgledaju intervencije nakon velikog požara, posebno na nepristupačnim terenima na koje se rijetko tko usudi zakoračiti.

"Na mjestima gdje nema vatrogasnih cijevi, gdje kanaderi u tom trenutku gase neke druge požare, u trenucima kada su iza vas već tri dana gotovo neprekidne borbe s vatrom", objavili su iz DVD-a Komiža. Ističu kako se u takvim uvjetima požar ne gasi samo opremom i vodom, nego i ogromnim fizičkim naporom vatrogasaca koji se probijaju kroz težak teren.

Borba na 50 stupnjeva

U objavi su opisali i iznimno teške uvjete u kojima vatrogasci rade. Temperature su, navode, dosezale i 50 stupnjeva, no ni to nije bilo prepreka za nastavak borbe s vatrom.

"To su trenuci kada vam 50 stupnjeva u zraku ne predstavlja problem, to su trenuci kada se požar gasi vatrogasnim čizmama, naprtnjačom, granama, maškinom, sjekirom i golim rukama", poručili su. Posebno je dramatičan opis trenutaka u kojima za završno gašenje nema dovoljno vode. Kako su naveli, ponekad je jedino što vatrogascima ostaje nekoliko gutljaja Cedevite i dva decilitra vode iz boce namijenjene za piće, jer druge vode u tom trenutku nema.

Požar još nije proglašen ugašenim

Upravo zbog takvih situacija požar na Visu još uvijek nije proglašen ugašenim. Iz DVD-a Komiža naglašavaju kako se požarište nalazi pod nadzorom vatrogasaca. Vatrogasci ostaju na terenu sve dok i posljednje žarište ne bude sigurno, kako bi se spriječilo ponovno razbuktavanje vatre.

Video pogledajte OVDJE.