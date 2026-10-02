VIDEO Veliki požar u povijesnoj palači u središtu Sankt Peterburga

Veliki požar izbio je u četvrtak navečer u povijesnoj zgradi u samom središtu Sankt Peterburga, na Trgu svetog Izaka, preko puta poznate Katedrale svetog Izaka.

Vatra je zahvatila četverokatnicu i proširila se na površinu od oko 2000 četvornih metara. U velikoj vatrogasnoj intervenciji sudjelovalo je 125 vatrogasaca s 25 vozila. Prema dosad dostupnim informacijama, u požaru nitko nije ozlijeđen.

Dojava je zaprimljena u 20:11 sati po lokalnom vremenu. Gorjela je zgrada na adresi Trg svetog Izaka 3, poznata kao Millerova palača.

Riječ je o povijesnom objektu koji ima status zaštićenog kulturnog dobra. U trenutku izbijanja požara zgrada nije bila u upotrebi.

🇷🇺 St.Petersburg, Russia ❗

🔥💨 The fire tourism is strong tonight! A fire broke out on the evening of October 1, 2026, at the historic "F. L. Miller Mansion"at 3 St. Isaac’s Square in Saint Petersburg’s Admiralteysky District, directly opposite Saint Isaac’s Cathedral. The… pic.twitter.com/ju3eVQQaIt — LX (@LXSummer1) October 1, 2026

Djelomično se urušio krov

Razmjeri požara zahtijevali su angažman velikog broja vatrogasaca, koji su nastojali staviti vatru pod kontrolu i spriječiti njezino širenje na susjedne objekte u gusto izgrađenom povijesnom središtu grada.

Tijekom intervencije dio krova zahvaćene zgrade se urušio.

Uzrok požara zasad nije poznat. Više informacija očekuje se nakon što vatra bude potpuno ugašena i istražitelji obave pregled objekta i potrebna vještačenja.

Putin u vrijeme požara nije bio u Sankt Peterburgu

Požar je izbio dok je ruski predsjednik Vladimir Putin sudjelovao na plenarnoj sjednici Valdajskog diskusijskog kluba. Putin se u tom trenutku nije nalazio u Sankt Peterburgu.

U govoru se, među ostalim, osvrnuo na rat u Ukrajini, odnose Rusije sa zapadnim zemljama i europsku sigurnost. Ponovio je i ruska upozorenja o odgovoru svim raspoloživim sredstvima u slučaju napada na ruski teritorij.

Zasad nema informacija koje bi upućivale na bilo kakvu povezanost požara u Sankt Peterburgu s Putinovim obraćanjem, kao ni dokaza da je požar izazvan namjerno. Uzrok će utvrđivati nadležne službe.