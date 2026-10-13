VIDEO Velika promjena u Klisu: Od početka 2027. godine više neće biti dio sustava Čistoće Split, evo što slijedi

Općina Klis priprema značajnu promjenu u organizaciji komunalnih usluga. Kako je objavio načelnik Jakov Vetma, od početka 2027. godine Općina se izdvaja iz sustava Čistoće Split te će samostalno organizirati prikupljanje i odvoz komunalnog otpada putem vlastitog komunalnog poduzeća.

Važan korak prema uspostavi novog sustava predstavlja primopredaja komunalnog vozila, kojom je simbolično označen početak novog poglavlja u gospodarenju otpadom na području Klisa.

Cilj je kvalitetnija usluga za mještane

Prema informacijama koje je objavio načelnik Vetma, uspostavom samostalnog sustava Općina želi unaprijediti učinkovitost gospodarenja otpadom te podignuti kvalitetu komunalnih usluga. Izdvajanje iz sustava Čistoće Split tako predstavlja organizacijsku promjenu kojom će odgovornost za prikupljanje i odvoz komunalnog otpada prijeći na općinsko komunalno poduzeće.

Predstojeće razdoblje bit će posvećeno pripremama za početak rada novog sustava, koji bi trebao zaživjeti početkom 2027. godine.

Više detalja o primopredaji komunalnog vozila i početku novog poglavlja gospodarenja otpadom u Klisu čitatelji mogu pogledati u videozapisu koji je objavio načelnik Jakov Vetma, a koji donosimo u nastavku.