VIDEO Vatrogasci obranili kuće kod Vida, četiri kanadera na požarištu: "Situacija je trenutno povoljna"

Vatrogasci i zračne snage i dalje se bore s požarima na širem području Metkovića. Požar kod Kule Norinske je lokaliziran, dok je tijekom nedjelje buknuo novi požar na području Vida. Kuće su uspješno obranjene, a na požarištu su angažirana čak četiri protupožarna zrakoplova Canadair CL-415. Kako je izvijestila Hrvatska vatrogasna zajednica, dojava o požaru otvorenog prostora na području Kule Norinske kod Metkovića zaprimljena je u subotu, 3. listopada, u 17:30 sati. Gorjela je borova šuma i visoko raslinje na teško pristupačnom terenu.

Na terenu bilo 60 vatrogasaca

U gašenju požara kod Kule Norinske sudjelovalo je 60 vatrogasaca s 18 vatrogasnih vozila iz JVP-ova Metković, Ploče i Dubrovačko primorje, Intervencijske vatrogasne postrojbe Dubrovnik te DVD-ova Kula Norinska, Vid, Metković, Putniković, Prud, Ploče, Slano i Ponikve.

Požar je u međuvremenu lokaliziran, a u gašenju su pomogla i dva protupožarna zrakoplova Canadair CL-415.

No, u nedjelju je stigla nova dojava. U 14 sati prijavljen je požar na području Vida kod Metkovića. Gori na teško prohodnom močvarnom području, a na intervenciju su upućeni vatrogasci Vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije. Dio snaga preraspoređen je upravo s požarišta kod Kule Norinske.

Četiri kanadera gase požar kod Vida

Zbog razmjera požara zatražena je i pomoć zračnih snaga.

"Požar kod Kule Norinske je lokaliziran, uz pomoć dva protupožarna zrakoplova Canadair CL-415. Dio vatrogasaca smo s ovog požarišta uputili na požar na području Vida kod Metkovića", rekao je zapovjednik Vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović.

Potvrdio je kako na požaru kod Vida, uz zemaljske snage, djeluju čak četiri protupožarna zrakoplova CL-415.

Najvažnija vijest je da su vatrogasci uspjeli zaštititi stambene objekte. "Kod Vida su vatrogasci uspješno obranili kuće te uz pomoć zračnih snaga držimo požar pod kontrolom. Situacija je trenutno povoljna", kazao je Simović.

Vatrogasci ostaju na požarištima tijekom noći

Vatrogasne snage ostat će na oba požarišta i tijekom noći, gdje će čuvati teren i nastaviti sanaciju opožarenih područja. Simović je dodao kako je u poslijepodnevnim satima izbio i požar na otoku Korčuli, ali su ga tamošnji vatrogasci brzo stavili pod nadzor.

Iz Hrvatske vatrogasne zajednice upozoravaju da trenutačni vremenski uvjeti pogoduju izbijanju i širenju požara te građane pozivaju na dodatan oprez.

Ako uočite požar ili dim, potrebno je odmah nazvati vatrogasce na broj 193.