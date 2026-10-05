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VIDEO Vatreni stigli u Split! Oko 13 sati pojavili se pred hotelom Lav, pogledajte trenutak njihova dolaska

Snimili smo trenutak njihova dolaska – pogledajte tko je sve stigao u Split
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Hrvatski nogometni reprezentativci stigli su u Split, gdje će odraditi završni dio priprema uoči novog reprezentativnog izazova.

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Dolazak Vatrenih nije prošao nezapaženo. Ispred njihove splitske baze našli su se građani i turisti, a najveće zanimanje očekivano je izazvao Luka Modrić. Hrvatskog kapetana okupljeni su pokušavali dozvati ne bi li dobili fotografiju ili autogram za uspomenu.

Pogledajte video:

 

Pažnju su privukli i ostali hrvatski reprezentativci koji su po izlasku iz autobusa krenuli prema hotelu. Među njima su bili Ivan Perišić, Mario Pašalić, Nikola Vlašić i mladi Luka Vušković.

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Dolaskom u Split za reprezentaciju počinje završna faza priprema. Igrače sada očekuju posljednji treninzi i obveze stručnog stožera prije izlaska na teren.

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Split će tako idućih dana ponovno biti u znaku Vatrenih. Kako se približava utakmica, očekuje se sve veći broj navijača u gradu, a središte nogometnih događanja preselit će se na Poljud.

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