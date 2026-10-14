VIDEO Vatra ponovno buknula na dalmatinskom otoku, vatrogasci se bore s požarom

Snažna bura dodatno je zakomplicirala borbu s požarom na otoku Jakljanu, nedaleko od Dubrovnika. Nakon što su vatrogasci tijekom utorka uspjeli obuzdati vatru, požar se ponovno aktivirao usred noći. Zbog zahtjevnih uvjeta na terenu zatražena je i pomoć iz zraka.

Kako smo i ranije pisalil, u gašenju sudjeluju dva kanadera.

Prva dojava o vatri stigla je u utorak, 13. listopada, u 13.53 sati. Požar je zahvatio šumu i nisko raslinje na jugozapadnom dijelu otoka, a na intervenciju je upućeno deset vatrogasaca koji su do požarišta stigli vatrogasnim brodom Orlando.

Vjetar ponovno rasplamsao požar

Vatrogasci su se od početka suočavali s ozbiljnim poteškoćama. Nepristupačna obala i veliki valovi otežavali su dolazak do požarišta, no ekipe su se uspjele iskrcati i započeti gašenje.

Njihov trud dao je rezultate pa je požar do 21 sat stavljen pod nadzor. Ipak, smirivanje situacije nije dugo potrajalo.

Oko jedan sat iza ponoći snažna bura ponovno je rasplamsala vatru. Vatrogasci su nastavili intervenciju tijekom noći, a ujutro je zatraženo angažiranje dvaju kanadera kako bi se požar što prije stavio pod kontrolu.