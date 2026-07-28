VIDEO Uznemirujuća snimka iz Međugorja: Nepoznata osoba zapalila oltar, sumnja se da stoji i iza devastacije Gospina kipa

Nakon što je tijekom noći devastiran Gospin kip u Međugorju, u posjedu smo snimke nadzorne kamere na kojoj se vidi kako nepoznata osoba pali oltar na prostoru svetišta.

Pretpostavlja se da bi upravo osoba sa snimke mogla biti odgovorna i za grozan vandalski čin u kojem su Gospin kip, njegovo postolje i prostor oko njega išarani crnom bojom i uvredljivim porukama. Službene potvrde o identitetu ili povezanosti osobe sa snimke s devastacijom zasad nema.

Plamen zahvatio prostor oko oltara

Na snimci nastaloj tijekom noći vidi se veliki plamen koji je zahvatio prostor oko oltara. Prema informacijama kojima raspolažemo, nepoznata osoba prethodno je izazvala požar, nakon čega se vatra brzo proširila.

Nadzorna kamera snimila muškarca kako pali vanjski oltar Crkve svetog Jakova u Međugorju pic.twitter.com/y2cbZ72bdg — RTV Herceg-Bosne (@rtvhercegbosne) July 28, 2026

Za sada nije poznato kolika je šteta nastala u požaru niti je li netko ozlijeđen. Nema ni službene informacije o tome je li osoba sa snimke identificirana ili uhićena.

Kip išaran crnom bojom, ostavljene uznemirujuće poruke

Na fotografijama nastalima nakon devastacije vidi se kako su crnom bojom prekriveni lice, prednji dio tijela, ruke i stopala Gospina kipa.

Išarano je i postolje, na kojem je velikim slovima na engleskom jeziku ispisana poruka "DEVIL IN A SKIRT", odnosno "vrag u suknji". Na drugim dijelovima postolja ostavljeni su dodatni natpisi, brojevi i nejasne oznake, dok je uz ogradu postavljeno platno s porukama.

Čeka se službena potvrda nadležnih

Zasad nije službeno potvrđeno je li riječ o istoj osobi koja je zapalila oltar i potom devastirala Gospin kip. To bi trebalo biti utvrđeno policijskim istraživanjem i pregledom snimki nadzornih kamera.

Novinarske upite poslali smo na nekoliko nadležnih adresa te očekujemo službene odgovore o okolnostima događaja, počinitelju, nastaloj šteti i mjerama koje se poduzimaju.