VIDEO: Utrka s vremenom kroz splitsku Rivu! Pogledajte kako su se vatrogasci probijali do požarom zahvaćenog objekta

Vatrogasna vozila pod rotacijom velikom su se brzinom probijala kroz splitsku Rivu kako bi što prije stigla do požarišta na Obali Lazareta.

U trenutku intervencije Riva je bila puna građana i turista, koji su se sklanjali kako bi omogućili prolaz žurnim službama.

Svaka sekunda bila je važna, a brza reakcija vatrogasaca omogućila je da intervencija započne u najkraćem mogućem roku. Dramatične scene prolaska vatrogasnih vozila kroz središte Splita privukle su pažnju brojnih prolaznika, dok je gust dim koji se uzdizao iznad grada bio vidljiv iz više dijelova Splita.

Video prikazuje trenutke dolaska vatrogasaca na intervenciju koja je uznemirila građane i brojne posjetitelje u srcu turističke sezone.