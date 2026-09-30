VIDEO Ušli smo u tajanstvenu špilju na Marjanu: Što se unutra nalazi i tko je boravio tamo?

Na južnoj strani Marjana, pod visokim liticama i tik uz crkvicu sv. Jere, krije se prostor pokraj kojega su prošle generacije Splićana. Izvana se gotovo stapa sa stijenom, a iza kamenih vrata nalazi se pustinjačka špilja, odnosno eremitaža u kojoj su nekoć živjeli marjanski pustinjaci.

Upravo na današnji blagdan svetog Jeronima, zaštitnika Dalmacije, ušli smo unutra.

I premda je riječ o prostoru koji se nalazi tek nekoliko kilometara od središta Splita, prizor iza vrata teško je povezati s gradom kakav danas poznajemo.

Dvije razine skrivene u stijeni

Već na ulazu postaje jasno koliko je cijela nastamba prilagođena prirodnoj konfiguraciji Marjana. Stijena ovdje nije samo podloga na kojoj je nešto sagrađeno – ona je dio prostorije, njezin zid i strop.

Do ulaza vode kamene stepenice, a unutrašnjost se prostire na dvije razine. Prostorije su povezane stepenicama i uklopljene u prirodni procjep litice.

Danas se unutra mogu vidjeti stolice, svijećnjaci prekriveni voskom, drva, alat, metalna rešetka, posuda nalik peki i drugi uporabni predmeti. Ne treba ih, naravno, zamijeniti za povijesni inventar pustinjaka – riječ je jednostavno o predmetima koji se danas nalaze u prostoru.

Najdojmljiviji detalj ipak se nalazi uz prozor. Iza željeznih rešetki otvara se pogled na more i južnu stranu Marjana. Kontrast je neobičan: iza leđa je gotovo sirova stijena, a nekoliko koraka dalje more i jedan od najljepših pogleda s Marjana.

Danas dva kata, nekada ih je bilo tri

Da prostor nije tek špilja kojoj je naknadno pridana romantična priča, potvrđuju i povijesni izvori.

Splitsko-makarska nadbiskupija navodi da su u pustinjačkoj špilji uz sv. Jeru pustinjaci stanovali još od ranoga srednjeg vijeka te da su u njoj imali svoju bogomolju. Danas špilja ima dvije razine, dok ih je nekada imala čak tri. Smještena je u procjepu litice koji je s južne strane zazidan, a pustinjačka bogomolja bila je posvećena svetom Cirijaku.

Drugim riječima, dvije razine koje smo danas obišli samo su ostatak nekada složenijeg pustinjačkog sklopa.

Turistička zajednica Splita također navodi eremitaže uz crkvicu sv. Jere kao ozidane pećine u kojima su boravili redovnici pustinjaci koji su čuvali crkvu.

Marjan je nekada imao sasvim drukčiju ulogu

Danas na Marjan prvenstveno gledamo kao na park-šumu, mjesto šetnje, trčanja, kupanja i jedan od glavnih simbola Splita. Stoljećima ranije imao je još jednu dimenziju.

Povjesničar umjetnosti Joško Belamarić čitavom je fenomenu posvetio monografiju „Sveti Jere na Marjanu. Kultura renesanse u Dalmaciji u znaku sv. Jeronima“, koju su 2023. objavili Muzej hrvatskih arheoloških spomenika i Institut za povijest umjetnosti. Posebna poglavlja knjige posvećena su upravo „Pustinji svetog Jere u Marjanu“, eremitskom redovništvu na Jadranu te ermitažu sv. Cirijaka i sv. Jere. Institut za povijest umjetnosti

Marjan je bio ispresijecan crkvicama i pustinjačkim nastambama. U prikazu Belamarićeve knjige objavljenom u Hrvatskoj reviji Milan Pelc opisuje ga kao svojevrsnu dalmatinsku Tebaídu, prema egipatskom području poznatom po ranokršćanskim pustinjacima.

Pustinjačke crkvice i eremitaži na Marjanu tvorili su svojevrsnu svetu rutu, a kao njezina najvažnija točka izdvojen je upravo eremitaž sv. Jere. Posebno snažna obnova tog svetog prostora dogodila se tijekom 15. stoljeća, kada se grade ili obnavljaju crkvice i pustinjačka mjesta na Marjanu.

Je li ovdje doista boravio sveti Jere?

Tu dolazimo do dijela priče u kojem povijest ustupa mjesto predaji.

Ne postoji povijesni dokaz na temelju kojega bismo mogli tvrditi da je sam sveti Jeronim živio u ovoj marjanskoj špilji.

Ali vjerovanje da je sveti Jere bio neposredno povezan sa Splitom i Marjanom nije moderna turistička legenda.

Belamarić navodi da je štovanje sv. Jeronima u Splitu bilo toliko ukorijenjeno da je već 1438. godine španjolski putnik Pero Tafur zabilježio predaju o svečevoj rodnoj kući u Splitu. Postojalo je i vjerovanje da je Jeronim imao svoj „studiolo“ u špilji na Marjanu.

Dakle, tvrdnju da je sveti Jere živio upravo ovdje ne možemo predstaviti kao činjenicu. Ono što možemo reći jest možda još zanimljivije: Splićani su takvu priču pričali još prije gotovo šest stoljeća.

Sv. Jere i Marko Marulić

Priča vodi i do Marka Marulića.

Belamarić piše da je Marulić cijeloga života bio snažno vezan uz kult sv. Jeronima te mu je posvetio i životopis. Njegove veze s marjanskim svetištem nisu bile samo intelektualne.

Marulić je u blizini sv. Jere posjedovao veliko zemljište, a pustinjacima na Marjanu ostavljao je knjige. Svećeniku Luki u eremitažu ostavio je knjigu o životima svetaca i Bibliju, dok je fra Jakova, drugog pustinjaka kod crkvice sv. Jere, pozvao za svjedoka pri sastavljanju svoje oporuke. Matica

Tako se iza kamenih prostorija koje danas izgledaju gotovo potpuno odsječeno od grada otvara priča povezana s intelektualnim i duhovnim životom renesansnog Splita.

Aleši je svetog Jeru prikazao upravo - u špilji

Ni ikonografija obližnje crkvice nije slučajna.

Crkvica sv. Jere podignuta je u 15. stoljeću, a 1480. godine Andrija Aleši izradio je i potpisao njezin oltar. Na kamenim reljefima prikazani su sv. Ivan Krstitelj, sv. Jeronim i sv. Antun Pustinjak. SMN

Posebno je zanimljivo da je Aleši svetog Jeronima prikazivao upravo u pustinji i špilji. Belamarić objašnjava da takvi dalmatinski reljefi spajaju dvije slike Jeronima: pokajnika i učenjaka. Svetac sjedi u špilji i čita, odnosno povlači se iz svijeta, ali ne odriče intelektualnog rada. Matica

To objašnjava i zašto su pustinjaštvo, špilja i sveti Jere u ovom dijelu Marjana tako snažno povezani.

Prije smo ušli u crkvicu, sada u špilju iznad nje

O ovom neobičnom kutku Marjana već smo pisali.

Prilikom ranijeg posjeta crkvici sv. Jere pažnju nam je privukla mrtvačka glava uklesana na grobu kanonika Jeronima Natalisa, koji je sebi ondje 1616. godine dao napraviti grob.

Tada smo pisali o crkvici i njezinu neobičnom simbolizmu, dok su iznad nje ostale pustinjačke nastambe uklopljene u stijenu.

Ovoga puta, upravo na blagdan sv. Jere, prošli smo kroz vrata eremitaža i vidjeli kako izgleda prostor o kojem svjedoče stoljeća splitske povijesti. Dvije prostorije, kamene stepenice, stijena koja zamjenjuje zidove i pogled na more kroz željezne rešetke danas su tek fizički ostaci jednog svijeta koji je nestao.