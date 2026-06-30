VIDEO Umalo sudar na križanju kod bolnice u Splitu: "Pronađi uljeza"

Na društvenim mrežama objavljena je snimka opasne prometne situacije u Splitu, na kojoj se jasno vidi kako je umalo došlo do sudara najmanje dvaju vozila. Snimljeno je na frekventnom križanju Poljičke i Dubrovačke ulice, u blizini bolnice Firule.

Video je objavljen na stranici 'Prometne zgode i nezgode', a nije poznato kada je točno snimljen. Na snimci se vidi kako osobni automobil iz smjera bolnice Firule ulazi u raskrižje na zeleno svjetlo, dok se istovremeno iz smjera trajektne luke Poljičkom ulicom pojavljuje kombi s lijeve strane.

Prema dostupnom prikazu, kombi je ušao u raskrižje unatoč tome što je za njegov smjer vjerojatno već bilo crveno svjetlo, čime je nastala vrlo opasna situacija.

Vozači su pravovremenom reakcijom izbjegli izravni sudar u posljednji trenutak.

U incidentu nije bilo ozlijeđenih niti veće materijalne štete.

"Pronađi uljeza", piše u opisu videa.

Video pogledajte u nastavku: